Модрич считает Англию одним из фаворитов Евро-2020

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич назвал Англию одним из фаворитов Евро-2020.

Три год назад именно хорваты в драматичной манере остановили англичан в полуфинале Чемпионата Мира.



В преддверии воскресного матча на "Уэмбли" Модрич выразил уверенность, что команда Гарета Саутгейта только прибавила с тех пор.



"На мой взгляд, они стали лучше, чем были три года назад. Несомненно".



"Их главная угроза? Сложно назвать кого-то одного, потому что у них так много отличных игроков, талантливых игроков, а также молодых игроков, которые жаждут успеха и будут очень опасны на этом Евро. На мой взгляд, они являются одним из фаворитов Евро".



"Особенно потому, что они смогут играть дома. Им свойственно хорошо играть дома. Преимущество? Оно не велико, но оно есть, потому что выездных фанатов не будет".



"Так что я определенно считаю их одним из фаворитов", — цитирует Модрича talkSPORT.