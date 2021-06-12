"Аякс" ожидает продать Онану

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс подтвердил, что его клуб готовится к продаже голкипера Андре Онаны в это трансферное окно.

По информации Football.London, Онана является целью номер один "Арсенала" на замену Бернду Лено, причем Лено может не просто лишиться статуса первого номера, а даже покинуть клуб этим летом.



На текущей неделе Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации Андре, и теперь 25-летний камерунец сможет вернуться к тренировкам в сентябре, а снова сыграть в футбол — уже в ноябре.



Учитывая такое стечение обстоятельств, в Амстердаме заранее готовятся к расставанию с Онаной, который находится в системе голландского клуба с 2015 года.



"Думаю, это вероятно, что он уйдет этим летом", — сообщил Овермарс NOS.