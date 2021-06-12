Де Хеа не уверен в своем будущем

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа до сих пор находится в неведении относительно своего будущего.

В сезоне 2020/21 игровая практика на последнем рубеже "Юнайтед" распределилась примерно поровну между Де Хеа и его амбициозным конкурентом Дином Хендерсоном.



Де Хеа начинал кампанию первым номером, но из 12 заключительных матчей в Премьер-Лиге сыграл только два. При этом именно 30-летний испанец защищал ворота "красных дьяволов" на пути к финалу Лиги Европы, где сам же и подвел команду в серии пенальти.



Как сообщает ESPN, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер до сих пор не уведомил Де Хеа насчет своих планов насчет вратарской позиции на следующий сезон.



Пока что все идет к тому, что после Евро-2020 Давид вернется на "Олд Траффорд" и продолжит сражаться за свое место в стартовом составе.



Возможно, "дьяволы" и хотели бы продать Де Хеа, но сделать это будет чрезвычайно сложно. В условиях экономического кризиса мало кто из клубов может потянуть трансфер самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю.