Эшпириту Санту — фаворит на роль нового наставника "Эвертона"

Нуну Эшпириту Санту является фаворитом на роль нового наставника "Эвертона".

Ранее на текущей неделе выяснилось, что назначение Эшпириту Санту в "Кристал Пэлас" сорвалось. Согласно слухам, в последний момент Нуну выдвинул ряд дополнительных требований, и "орлы" решили отвергнуть 47-летнего португальца.



Однако Эшпириту Санту, покинувший "Вулверхэмптон" в конце этого сезона, может найти пристанище в другом клубе Премьер-Лиги. Как сообщает BBC, Нуну является приоритетным вариантом владельца "Эвертона" Фархада Мошири, который находится в поисках для ушедшего в "Реал" Карло Анчелотти.



The Guardian добавляет, что Эшпириту Санту близок к компромиссу с "ирисками", и в этот уикенд станет ясно, получит ли Нуну работы на "Гудисон Парк".



Сторонам еще предстоит обсудить ряд вопросов, включая трансферный бюджет, формирование тренерского штаб и роль Жорже Мендеша. "Эвертон" не настроен допускать агента Нуну к трансферной деятельности, которой в мерсисайдском клубе в основном занимается спортивный директор Марсель Брандс.