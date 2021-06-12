"Ливерпуль" примет решение по Нойхаусу после Евро-2020

"Ливерпуль" задумывается о приглашении полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Флориана Нойхауса на место покинувшего клуба Джорджиньо Вейналдума.

На текущей неделе Вейналдум присоединился свободным агентом к ПСЖ, заключив контракт с французским грандом до 2024 года.



В лице Джорджиньо "Ливерпуль" лишился лидера раздевалки и твердого игрока стартового состава, так что это крайне ощутимая потеря для команды Юргена Клоппа.



С переездом на "Энфилд" этим летом связывают многих полузащитников, и одной из целей "красных" The Guardian называет Нойхауса, чей контракт с клубом из Гладбаха предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34.3 млн. фунтов).



"Ливерпуль" будет пристально наблюдать за выступлением 24-летнего Флориана на Евро-2020 за сборную Германии, а после турнира примет свое решение по этому игроку.



Источник добавляет, что у "Ливерпуля" есть несколько вариантов на замену Вейналдуму, и нельзя исключать, что "красные" вообще не купят другого полузащитника.