Моуриньо назвал свой состав сборной Англии на матч с Хорватией

Жозе Моуриньо предложил свой вариант стартового состава сборной Англии на матч группового этапа Евро-2020 против Хорватии.

Англичане стартуют на Чемпионате Европы матчем против хорватов на "Уэмбли" в воскресенье, и Моуриньо предлагает команде Гарета Саутгейта сыграть по схеме 4-3-3.



Примечательно, что Жозе, выбирая 11 игроков, проигнорировал своих бывших подопечных по "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу и Маркуса Рэшфорда.



"Думаю, в руках Гарета Саутгейта сосредоточен огромный потенциал".



"На ворота я бы поставила Дина Хендерсона. Я фанат Хендерсона. Когда я работал в "Юнайтед", он был совсем еще молодым парнем, и я расскажу вам историю, которая показывает его натуру".



"Он пришел в мой кабинет и попросил об аренде, в итоге отправившись в "Шрюсбери". Этот парень сказал мне: "Когда я вернусь, я хочу стать первым номером". Мы уставились друг на друга, потому что мы обладали Давидом Де Хеа, а этот парень еще не сыграл ни одного матча. Однако он добился невероятного прогресса".



"Все его аренды были очень успешны. "Юнайтед" потрудился удивительным образом, устраивая эти аренды, и он сам тоже потрудился удивительным образом. Он обладает этим высокомерием, этой уверенностью, как необходимо для голкипера сборной Англии".



"В отсутствие Харри Магуайра я бы использовал Джона Стоунса и Тайрона Мингса в качестве центральных защитников".



"Очевидно, что Конор Коуди лучше подходит для игры в три защитника. Это парень из "Брайтона" (Бен Уайт) — хороший игрок, но он едва попал в сборную, и нет никакого смысла сразу бросать его в бой".



"Мингс обладает хорошими лидерскими качествами, он агрессивен, у него хороший характер. Стоунс очень быстро покрывает свободное пространство".



"В случае с правыми защитниками можно подбросить монету, но я бы назвал Кайла Уолкера, потому что тебе нужна скорость, немного опыта, а он парень постарше, и он, возможно, лучше смещается с фланга в центр, чем Рис Джеймс и Киран Триппьер".



"Слева я бы предпочел Чилуэлла. Без колебаний. Я бы предпочел Чилуэлла. Я знаю, что в "Челси" он привык играть в пятерке защитников, но он умен, он хорош на свободном пространстве, он очень хорошо выполняет диагональные передачи, он опасен в атаке, он хорош в воздухе и при стандартах, он хорошо готов к длительному розыгрышу мяча в исполнении сборной Хорватии".



"Люк Шоу? Он провел хороший сезон и определенно прибавил в плане эмоций, профессионализма. Но Чилуэлл, учитывая его мышление, способен на большее, особенно с мячом, он очень спокоен под давлением. Мне очень нравится Чилуэлл".



"Поставить Деклана Райса и Джуда Беллингема вместе было бы идеально, но для первого матча я бы, наверное, предпочел Калвина Филлипса и Райса".



"Здесь у меня есть сомнения, потому что Белингем — идеальный игрок, чтобы играть второго полузащитника рядом с Райсом".



"Харри Кейн неприкасаем, Джек Грилиш неприкасаем. Грилиш лучше всего, когда смещается с левого фланга. На мой взгляд, Маркус Рэшфорд может играть только там. Когда он играет справа, он совершенно теряется".



"Он динамичен, но справа у него ничего не получается. В качестве левого атакующего игрока он очень хорош. Но Грилиш — потрясающий игрок, учитывая его способность созидать и его характер. Он словно говорит: "Дайте мне мяч". Он слегка напоминает мне Луиша Фигу".



"Мне не нравится сравнивать, особенно с обладателем "Золотого мяча", но Грилиш напоминает мне моего Фигу".



"Я поработал с Фигу на разных периодах в своей карьере. Он был моим игроком в "Интере" в своем последнем сезоне, но даже в своем последнем сезоне он словно говорил: "Дайте мне мяч, и я решу ваши проблемы".



"Мне очень нравится, как Грилиш идет на соперников с мячом, зарабатывает фолы, зарабатывает пенальти. Он очень мощный игрок".



"Поэтому я бы сказал, что Грилиш будет слева. Мейсон Маунт будет 10-м номером, и поскольку мне нравится, когда вингеры смещаются в центр, я поставлю Фила Фодена справа".



"Я бы выпустил Фодена, Маунта и Грилиша, и поэтому позади них лучше всего сгодятся Филлипс и Райс. У Маунта невероятный футбольный мозг", — сообщил Моуриньо talkSPORT.



