Моуриньо назвал свой состав сборной Англии на матч с Хорватией

Жозе Моуриньо Жозе Моуриньо предложил свой вариант стартового состава сборной Англии на матч группового этапа Евро-2020 против Хорватии.

Англичане стартуют на Чемпионате Европы матчем против хорватов на "Уэмбли" в воскресенье, и Моуриньо предлагает команде Гарета Саутгейта сыграть по схеме 4-3-3.

Примечательно, что Жозе, выбирая 11 игроков, проигнорировал своих бывших подопечных по "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу и Маркуса Рэшфорда.

"Думаю, в руках Гарета Саутгейта сосредоточен огромный потенциал".

"На ворота я бы поставила Дина Хендерсона. Я фанат Хендерсона. Когда я работал в "Юнайтед", он был совсем еще молодым парнем, и я расскажу вам историю, которая показывает его натуру".

"Он пришел в мой кабинет и попросил об аренде, в итоге отправившись в "Шрюсбери". Этот парень сказал мне: "Когда я вернусь, я хочу стать первым номером". Мы уставились друг на друга, потому что мы обладали Давидом Де Хеа, а этот парень еще не сыграл ни одного матча. Однако он добился невероятного прогресса".

"Все его аренды были очень успешны. "Юнайтед" потрудился удивительным образом, устраивая эти аренды, и он сам тоже потрудился удивительным образом. Он обладает этим высокомерием, этой уверенностью, как необходимо для голкипера сборной Англии".

"В отсутствие Харри Магуайра я бы использовал Джона Стоунса и Тайрона Мингса в качестве центральных защитников".

"Очевидно, что Конор Коуди лучше подходит для игры в три защитника. Это парень из "Брайтона" (Бен Уайт) — хороший игрок, но он едва попал в сборную, и нет никакого смысла сразу бросать его в бой".

"Мингс обладает хорошими лидерскими качествами, он агрессивен, у него хороший характер. Стоунс очень быстро покрывает свободное пространство".

"В случае с правыми защитниками можно подбросить монету, но я бы назвал Кайла Уолкера, потому что тебе нужна скорость, немного опыта, а он парень постарше, и он, возможно, лучше смещается с фланга в центр, чем Рис Джеймс и Киран Триппьер".

"Слева я бы предпочел Чилуэлла. Без колебаний. Я бы предпочел Чилуэлла. Я знаю, что в "Челси" он привык играть в пятерке защитников, но он умен, он хорош на свободном пространстве, он очень хорошо выполняет диагональные передачи, он опасен в атаке, он хорош в воздухе и при стандартах, он хорошо готов к длительному розыгрышу мяча в исполнении сборной Хорватии".

"Люк Шоу? Он провел хороший сезон и определенно прибавил в плане эмоций, профессионализма. Но Чилуэлл, учитывая его мышление, способен на большее, особенно с мячом, он очень спокоен под давлением. Мне очень нравится Чилуэлл".

"Поставить Деклана Райса и Джуда Беллингема вместе было бы идеально, но для первого матча я бы, наверное, предпочел Калвина Филлипса и Райса".

"Здесь у меня есть сомнения, потому что Белингем — идеальный игрок, чтобы играть второго полузащитника рядом с Райсом".

"Харри Кейн неприкасаем, Джек Грилиш неприкасаем. Грилиш лучше всего, когда смещается с левого фланга. На мой взгляд, Маркус Рэшфорд может играть только там. Когда он играет справа, он совершенно теряется".

"Он динамичен, но справа у него ничего не получается. В качестве левого атакующего игрока он очень хорош. Но Грилиш — потрясающий игрок, учитывая его способность созидать и его характер. Он словно говорит: "Дайте мне мяч". Он слегка напоминает мне Луиша Фигу".

"Мне не нравится сравнивать, особенно с обладателем "Золотого мяча", но Грилиш напоминает мне моего Фигу".

"Я поработал с Фигу на разных периодах в своей карьере. Он был моим игроком в "Интере" в своем последнем сезоне, но даже в своем последнем сезоне он словно говорил: "Дайте мне мяч, и я решу ваши проблемы".

"Мне очень нравится, как Грилиш идет на соперников с мячом, зарабатывает фолы, зарабатывает пенальти. Он очень мощный игрок".

"Поэтому я бы сказал, что Грилиш будет слева. Мейсон Маунт будет 10-м номером, и поскольку мне нравится, когда вингеры смещаются в центр, я поставлю Фила Фодена справа".

"Я бы выпустил Фодена, Маунта и Грилиша, и поэтому позади них лучше всего сгодятся Филлипс и Райс. У Маунта невероятный футбольный мозг", — сообщил Моуриньо talkSPORT.

Стартовый состав сборной Англии по версии Моуриньо


Метки Евро-2020, Моуриньо, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 852

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Последние комментарии:




  1. mafia 12.06.2021 00:45 # mafia
    фоден самый помойный из этого списка
    хламарь пзд

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  2. kler 12.06.2021 00:29 # kler
    миха трёт коменты , сука

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  3. jirrort 12.06.2021 00:29 # jirrort
    Чебурашку из сосити сильно переоценивают имхо

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  4. narcot 12.06.2021 00:25 # narcot
    ухехе



    11.06.2021 17:41 #
    roberto-89

    3-2 турки вин братишки а макаронники со со со со ухехехехеееехехехехехе
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    Источник: http://fapl.ru/posts/86443/?c=1#c7363194

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  5. narcot 12.06.2021 00:23 # narcot
    чё за хуета в цз? какой уокер? он же донный. остальные позиции ок

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  6. sausage 12.06.2021 00:22 # sausage
    Приятно читать специалистов, когда они не дуркуют. Кстати, респект Слуцкому, здорово слушать комментарии специалиста по ходу матча без тупорылого троллинга и хипстерского юморка от дауничей с МатчТВ и некоторых с ОККО, чисто футбол.

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  7. scholes18 12.06.2021 00:21 # scholes18
    ну такой состав евро выиграет сходу, слишком просто будет, неинтересно.

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  8. skydreams 12.06.2021 00:13 # skydreams
    Нормальный состав Маур поставил и скаймейка очень сильная, по всем позициям можно согласиться. Ещё бы Хендерсона вместо Филиппса и Магвайра вместо Мингса и вообще ппц машина будет

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  9. true-manc 12.06.2021 00:13 # true-manc
    > Турция-Италия 0:3
    > Главный тренер сборной Италии - Роберто Манчини
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    КОРОЛИ на троне!!!
    ливерпул на страпоне!!!

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  10. dallaslp 12.06.2021 00:11 # dallaslp
    здается мне треугольник Фоден-Маунт-Райс укакается

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  11. drogba11cool 12.06.2021 00:05 # drogba11cool
    Моур Велик

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