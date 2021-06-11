Маунт: "Всегда ориентировался на Модрича"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт признался, что является большим поклонником своего визави Луки Модрича из "Реала".

Относительно недавно Маунт помог "Челси" выбить "Реал" Модрича с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.



А уже в воскресенье Мейсон и Лука могут встретиться на уровне сборных — Англия и Хорватия сыграют в рамках группового этапа Евро-2020.



В преддверии матча на "Уэмбли" 22-летний англичанин рассказал, что он так хорошо изучил игру Модрича, что буквально предвидит действия 35-летнего хорвата.



"Я всегда ориентировался на него как на игрока. Я довольно внимательно за ним слежу с момента, когда он начал играть в Премьер-Лиге за "Тоттенхэм".



"Было странно сыграть против него, потому что я так много смотрел за ним, что практически знал его движения и замыслы".



"Это помогает, когда ты являешься фанатом какого-нибудь игрока, а затем играешь против него. Ты знаешь, что этому игроку нравится делать".



"Опыт игры против такого рода мастера идет тебе на пользу, потому что ты хочешь участвовать в таких матчах и учиться, как вести себя под давлением и в важные моменты".



"Эти два матча против "Реала" имели огромное значение, и я получил в них большой опыт", — цитирует Маунта Sky Sports.