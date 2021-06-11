Маунт: "Всегда ориентировался на Модрича"

Мейсон Маунт и Лука Модрич Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт признался, что является большим поклонником своего визави Луки Модрича из "Реала".

Относительно недавно Маунт помог "Челси" выбить "Реал" Модрича с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

А уже в воскресенье Мейсон и Лука могут встретиться на уровне сборных — Англия и Хорватия сыграют в рамках группового этапа Евро-2020.

В преддверии матча на "Уэмбли" 22-летний англичанин рассказал, что он так хорошо изучил игру Модрича, что буквально предвидит действия 35-летнего хорвата.

"Я всегда ориентировался на него как на игрока. Я довольно внимательно за ним слежу с момента, когда он начал играть в Премьер-Лиге за "Тоттенхэм".

"Было странно сыграть против него, потому что я так много смотрел за ним, что практически знал его движения и замыслы".

"Это помогает, когда ты являешься фанатом какого-нибудь игрока, а затем играешь против него. Ты знаешь, что этому игроку нравится делать".

"Опыт игры против такого рода мастера идет тебе на пользу, потому что ты хочешь участвовать в таких матчах и учиться, как вести себя под давлением и в важные моменты".

"Эти два матча против "Реала" имели огромное значение, и я получил в них большой опыт", — цитирует Маунта Sky Sports.


Метки Евро-2020, Маунт, Модрич, Реал, сборная Англии, сборная Хорватии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 23:00

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