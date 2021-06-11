Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку назвал "провалом" свой период в "Челси".

Лукаку едва провел свой лучший сезон в карьере, забив 30 голов за "Интер" во всех соревнованиях и выиграв титул Серии А.



28-летний бельгиец выглядит совершенно другим игроком, нежели тот неуверенный в себе юноша, что числился на балансе "Челси" с 2011 по 2014 год, но так и не смог себя проявить.



Сейчас Ромелу сватают назад к "синим", однако с этим клубом у нападающего связаны неприятные воспоминания.



"Челси" или "Интер"? Интер", "Интер". Я выиграл титул с "Интером". Это тоже было моей детской мечтой. В одной команде я добился успеха, период в другой был провалом", — сообщил Лукаку HLN.