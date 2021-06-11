Лукаку назвал "провалом" свой период в "Челси"
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку назвал "провалом" свой период в "Челси".
Лукаку едва провел свой лучший сезон в карьере, забив 30 голов за "Интер" во всех соревнованиях и выиграв титул Серии А.
28-летний бельгиец выглядит совершенно другим игроком, нежели тот неуверенный в себе юноша, что числился на балансе "Челси" с 2011 по 2014 год, но так и не смог себя проявить.
Сейчас Ромелу сватают назад к "синим", однако с этим клубом у нападающего связаны неприятные воспоминания.
"Челси" или "Интер"? Интер", "Интер". Я выиграл титул с "Интером". Это тоже было моей детской мечтой. В одной команде я добился успеха, период в другой был провалом", — сообщил Лукаку HLN.
11.06.2021 22:00
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Последние комментарии:
Такого бревна как он никогда не видел за все 14 лет просмотра игр ФК Челси, он до конца жизни обижен на Челси потому что ему не дали шанс
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Конечно был ещё щенков в Челси. Теперь опыт и мощь!
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Чолси не клуб а просто мешок
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Ну и хорошо, не особо и хотелось его видеть в команде, на фоне Холланда тем более
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