Лукаку назвал "провалом" свой период в "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку назвал "провалом" свой период в "Челси".

Лукаку едва провел свой лучший сезон в карьере, забив 30 голов за "Интер" во всех соревнованиях и выиграв титул Серии А.

28-летний бельгиец выглядит совершенно другим игроком, нежели тот неуверенный в себе юноша, что числился на балансе "Челси" с 2011 по 2014 год, но так и не смог себя проявить.

Сейчас Ромелу сватают назад к "синим", однако с этим клубом у нападающего связаны неприятные воспоминания.

"Челси" или "Интер"? Интер", "Интер". Я выиграл титул с "Интером". Это тоже было моей детской мечтой. В одной команде я добился успеха, период в другой был провалом", — сообщил Лукаку HLN.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. infamous 11.06.2021 23:09 # infamous
    Такого бревна как он никогда не видел за все 14 лет просмотра игр ФК Челси, он до конца жизни обижен на Челси потому что ему не дали шанс

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  2. chelsiukpro 11.06.2021 22:51 # chelsiukpro
    Конечно был ещё щенков в Челси. Теперь опыт и мощь!

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  3. chr1s8rown 11.06.2021 22:16 # chr1s8rown
    Чолси не клуб а просто мешок

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  4. cristean2 11.06.2021 22:02 # cristean2
    Ну и хорошо, не особо и хотелось его видеть в команде, на фоне Холланда тем более

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