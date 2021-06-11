Роуз близок к переходу в "Уотфорд"

Данни Роуз Левый защитник Данни Роуз, покидающий "Тоттенхэм" свободным агентом, близок к переходу в "Уотфорд".

Еще в конце моя "Тоттенхэм" объявил, что истекающий контракт Роуза продлен не будет. Данни уходит от "шпор" после 14 лет в системе родного клуба.

По всей видимости, 30-летний англичанин найдет пристанище в "Уотфорде", который активно ищет усиление после возвращения в Премьер-Лигу.

По информации Sky Sports, "шершни" обратили внимание на Роуза после того, как стало понятно, что вернуть Эшли Янга из "Интера" не получится.

"Интер" предложил 35-летнему Янгу новый однолетний контракт, а вдобавок Эшли имеет на руках предложения от трех неназванных клубов Премьер-Лиги.


Метки Роуз, Тоттенхэм, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 21:00

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  1. mansoor 11.06.2021 21:10 # mansoor
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