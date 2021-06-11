"Арсенал" вступил в переговоры с Тирни о новом контракте

"Арсенал" инициировал переговоры со своим левым защитником Кираном Тирни о новом контракте.

Если дебютный сезон Тирни в "Арсенале" оказался напрочь испорчен травмами, то в этой кампании Киран принял участие в 27 матчах Премьер-Лиги и был одним из лучших игроков команды, финишировавшей восьмой.



Тирни также проявил себя как лидер, и главный тренер "канониров" Микель Артета уже заявил, что однажды 24-летний шотландец может стать капитаном команды.



Прямо сейчас Тирни готовится к старту на Евро-2020 со сборной Шотландии, а технический директор "Арсенала" Эду, не теряя времени даром, связался с представителями игрока и вскоре озвучит предложение о новом контракте, утверждает Football.London.



Издание добавляет, что этим летом "Арсенал" собирается обзавестись дублером для Тирни. В данный момент у Артеты просто нет страховки для Кирана.