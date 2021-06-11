Игроки сборной Англии разделят бонус в 12 млн. фунтов, если выиграют Евро-2020

Игроки сборной Англии разделят бонус в 12 миллионов фунтов, если выиграют Чемпионат Европы этим летом.

В случае победы на стартующем сегодня Чемпионате каждому из 26 игроков в заявке английской сборной в среднем будет положен бонус в 461 тыс. фунтов.



Когда три года назад команда Гарета Саутгейта достигла полуфинала Чемпионата Мира в России бонусы оказались вдвое меньше — в среднем 217 тыс. фунтов на каждого игрока.



Однако Daily Mail подчеркивает, что получить свои бонусы игроки сборной Англии смогут не раньше сентября. Таково условие Банка Англии, который выдал FA льготный кредит на 175 млн. фунтов для преодоления последствий пандемии коронавируса.



Добавим, общий призовой фонд Евро-2020 составит 393 млн. фунтов, а победителю турнира УЕФА заплатит максимум 30 млн. фунтов (в случае трех побед на групповом этапе). Из этих призовых 60 процентов останутся у национальных Федераций, а 40 процентов будут распределены между игроками.