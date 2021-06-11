"Уотфорд" подписал Эшли Флетчера

Новичок Премьер-Лиги "Уотфорд" подписал свободным агентом бывшего нападающего "Мидлсбро" Эшли Флетчера.

Флетчер провел в "Боро" четыре сезона, забив 28 голов в 108 матчах. Еще в апреле главный тренер "речников" Нил Уорнок сообщил, что Эшли отказался от нового контракта и собирается уйти в более амбициозный клуб.



Теперь 25-летний англичанин сможет попробовать себя с "шершнями" на уровне Премьер-Лиги, где в сезоне 2016/17 он уже сыграл несколько матчей, но в силу возраста никак себя не проявил.



Помимо "Мидлсбро" и "Вест Хэма", Флетчер также выступал за "Сандерленд" и "Барнсли", а вообще Эшли является воспитанником "Манчестер Юнайтед", в системе которого он провел шесть лет, покинув клуб в 2016 без единого сыгранного матча.