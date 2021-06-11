Фонсека договорился с "Тоттенхэмом"

Паулу Фонсека Паулу Фонсека достиг принципиальной договоренности о своем назначении на должность главного тренера "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" обратился к кандидатуре Фонсеки после того, как переговоры с Антонио Конте провалились. Перед этим "шпор" отвергли еще несколько специалистов, включая Юлиана Нагельсманна, Брендана Роджерса, Эрика Тен Хага и Ханси Флика.

А вот с Фонсенкой "Тоттенхэму" удалось найти общий язык. Как сообщает The Telegraph, Паулу согласился на контракт до 2023 года с опцией продления на 12 месяцев.

Непосредственное участие в переговорах с 48-летним португальцем принимал Фабио Паратичи, который вскоре будет подтвержден спортивным директором лондонского клуба.

Теперь кандидатура Фонсенки лишь требует утверждения со стороны президента Даниэля Леви и владельца клуба Джо Льюиса, которые сейчас вместе отдыхают на Багамах.


Метки Тоттенхэм, тренеры, Фонсека

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 614

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vagifspurs 11.06.2021 17:49 # vagifspurs
    Это п1издец))) Как бы оптимистично не относился к выбору Леви, но этот ход и вправду не понятен, с какой стороны не взгляни…

    Возвращение Почеттино - ВАУ
    Приход Конте - ого, интересно
    Договорились с Фонсекой - мда

    (ответить)

  2. slava-man-utd 11.06.2021 17:23 # slava-man-utd
    Тотенхэм и рома- как свингеры, обменялись тренерами. Куколды

    (ответить)

  3. dallaslp 11.06.2021 17:17 # dallaslp
    этот точно выведет Тоттенхэм в Украинскую Премьер Лигу

    (ответить)

  4. sellman 11.06.2021 17:15 # sellman
    Леви, кнш, даун, пипец
    Менять Моура на чела, которого выгнали из Ромы, которая взяла Моура)))

    ахахахааа

    (ответить)

  5. osivori 11.06.2021 17:02 # osivori
    мдааа сейчас кейн точно уйдет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: