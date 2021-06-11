Фонсека договорился с "Тоттенхэмом"

Паулу Фонсека достиг принципиальной договоренности о своем назначении на должность главного тренера "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" обратился к кандидатуре Фонсеки после того, как переговоры с Антонио Конте провалились. Перед этим "шпор" отвергли еще несколько специалистов, включая Юлиана Нагельсманна, Брендана Роджерса, Эрика Тен Хага и Ханси Флика.



А вот с Фонсенкой "Тоттенхэму" удалось найти общий язык. Как сообщает The Telegraph, Паулу согласился на контракт до 2023 года с опцией продления на 12 месяцев.



Непосредственное участие в переговорах с 48-летним португальцем принимал Фабио Паратичи, который вскоре будет подтвержден спортивным директором лондонского клуба.



Теперь кандидатура Фонсенки лишь требует утверждения со стороны президента Даниэля Леви и владельца клуба Джо Льюиса, которые сейчас вместе отдыхают на Багамах.