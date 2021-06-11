Фонсека договорился с "Тоттенхэмом"
Паулу Фонсека достиг принципиальной договоренности о своем назначении на должность главного тренера "Тоттенхэма".
"Тоттенхэм" обратился к кандидатуре Фонсеки после того, как переговоры с Антонио Конте провалились. Перед этим "шпор" отвергли еще несколько специалистов, включая Юлиана Нагельсманна, Брендана Роджерса, Эрика Тен Хага и Ханси Флика.
А вот с Фонсенкой "Тоттенхэму" удалось найти общий язык. Как сообщает The Telegraph, Паулу согласился на контракт до 2023 года с опцией продления на 12 месяцев.
Непосредственное участие в переговорах с 48-летним португальцем принимал Фабио Паратичи, который вскоре будет подтвержден спортивным директором лондонского клуба.
Теперь кандидатура Фонсенки лишь требует утверждения со стороны президента Даниэля Леви и владельца клуба Джо Льюиса, которые сейчас вместе отдыхают на Багамах.
11.06.2021 17:00
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Последние комментарии:
Это п1издец))) Как бы оптимистично не относился к выбору Леви, но этот ход и вправду не понятен, с какой стороны не взгляни…
Возвращение Почеттино - ВАУ
Приход Конте - ого, интересно
Договорились с Фонсекой - мда
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Тотенхэм и рома- как свингеры, обменялись тренерами. Куколды
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этот точно выведет Тоттенхэм в Украинскую Премьер Лигу
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Леви, кнш, даун, пипец
Менять Моура на чела, которого выгнали из Ромы, которая взяла Моура)))
ахахахааа
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мдааа сейчас кейн точно уйдет
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