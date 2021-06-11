МЮ и "Боруссия" расходятся на 11 млн. фунтов в оценке стоимости Санчо

"Манчестер Юнайтед" и дортмундская "Боруссия" расходятся в оценке стоимости вингера Джейдона Санчо на 11 миллионов фунтов.

Накануне издание BBC сообщило, что "Боруссия" ответила отказом на предложение "Юнайтед" в 67 млн. фунтов о покупке Санчо.



Сегодня Sky Sports уточняет, что на самом деле — с учетом бонусов — предложение "красных дьяволов" составило 75 млн. фунтов, тогда как немецкий клуб хочет за Джейдона 86 млн. фунтов, включая реально достижимые бонусы.



В данный момент два клуба продолжают диалог, и существует обоюдное согласие достичь компромисса, пока 21-летний игрок выступает за сборную Англии на Евро-2020.



Согласование личного контракта, а также комиссионные агентам, как ожидается, не станут проблемой.



Sky Sports добавляет, что интерес к Санчо проявляют и другие клубы, но "Юнайтед" выглядит "наиболее реалистичным направлением" для Джейдона.