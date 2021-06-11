Джака упрекнул партнеров по "Арсеналу"

Гранит Джака Перед отъездом с "Эмирейтс" полузащитник Гранит Джака упрекнул своих партнеров по "Арсеналу".

Несмотря на определенное улучшение результатов в концовке, "Арсенал" провалил этот сезон. "Канониры" финишировали только восьмыми в Премьер-Лиге, с ноября по декабрь пережив кошмарную двухмесячную серию без побед в чемпионате.

Прямо сейчас Джака находится на пороге перехода в "Рому" по сделке ориентировочной стоимостью 15 миллионов фунтов. 28-летний швейцарец покидает "Арсенал" с ощущением, что его старания не были поддержаны партнерами по команде.

"Футбол — это командный вид спорт, и ты можешь быть лишь так же хорош, как твоя команда. Конечно, это был хороший год для меня лично, я всегда хорошо играл и проявлял себя, но наше итоговое место очень расстраивает", — сообщил Джака Blick.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 15:00

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  1. gerrard08 11.06.2021 16:19 # gerrard08
    Форсирует свой уход, пытается на ценник повлиять)
    А так и как игрок был херовый и как человек.

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  2. toledo 11.06.2021 15:53 # toledo
    эта мразь еще себя охуенным футболистом считает, типичный выродок по данингу-хуюгеру

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  3. kanoniru-poker 11.06.2021 15:39 # kanoniru-poker
    Давай до свидания, Луиза забери и лесбиянку.

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  4. dentinho 11.06.2021 15:27 # dentinho
    И где же он упрекнул партнеров?

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  5. wengerrrro 11.06.2021 15:25 # wengerrrro
    Джака это олицетворение Арсенала последних лет.

    Сам по себе - грязный игрок, который допускает тактические ошибки, с хорошим ударом, хорошим в среднем, т.к. 9 из 10 ударов в молоко, а 10ый просто отличный.

    Главная ошибка Венгера перед уходом

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  6. easports 11.06.2021 15:21 # easports
    красиво.

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