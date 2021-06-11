Джака упрекнул партнеров по "Арсеналу"
Перед отъездом с "Эмирейтс" полузащитник Гранит Джака упрекнул своих партнеров по "Арсеналу".
Несмотря на определенное улучшение результатов в концовке, "Арсенал" провалил этот сезон. "Канониры" финишировали только восьмыми в Премьер-Лиге, с ноября по декабрь пережив кошмарную двухмесячную серию без побед в чемпионате.
Прямо сейчас Джака находится на пороге перехода в "Рому" по сделке ориентировочной стоимостью 15 миллионов фунтов. 28-летний швейцарец покидает "Арсенал" с ощущением, что его старания не были поддержаны партнерами по команде.
"Футбол — это командный вид спорт, и ты можешь быть лишь так же хорош, как твоя команда. Конечно, это был хороший год для меня лично, я всегда хорошо играл и проявлял себя, но наше итоговое место очень расстраивает", — сообщил Джака Blick.
11.06.2021 15:00
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Форсирует свой уход, пытается на ценник повлиять)
А так и как игрок был херовый и как человек.
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эта мразь еще себя охуенным футболистом считает, типичный выродок по данингу-хуюгеру
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Давай до свидания, Луиза забери и лесбиянку.
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И где же он упрекнул партнеров?
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Джака это олицетворение Арсенала последних лет.
Сам по себе - грязный игрок, который допускает тактические ошибки, с хорошим ударом, хорошим в среднем, т.к. 9 из 10 ударов в молоко, а 10ый просто отличный.
Главная ошибка Венгера перед уходом
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красиво.
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