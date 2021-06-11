Джака упрекнул партнеров по "Арсеналу"

Перед отъездом с "Эмирейтс" полузащитник Гранит Джака упрекнул своих партнеров по "Арсеналу".

Несмотря на определенное улучшение результатов в концовке, "Арсенал" провалил этот сезон. "Канониры" финишировали только восьмыми в Премьер-Лиге, с ноября по декабрь пережив кошмарную двухмесячную серию без побед в чемпионате.



Прямо сейчас Джака находится на пороге перехода в "Рому" по сделке ориентировочной стоимостью 15 миллионов фунтов. 28-летний швейцарец покидает "Арсенал" с ощущением, что его старания не были поддержаны партнерами по команде.



"Футбол — это командный вид спорт, и ты можешь быть лишь так же хорош, как твоя команда. Конечно, это был хороший год для меня лично, я всегда хорошо играл и проявлял себя, но наше итоговое место очень расстраивает", — сообщил Джака Blick.