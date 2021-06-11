"Тоттенхэм" заработал 13 млн. фунтов на Фойте

"Вильярреал" воспользовался своей опцией и выкупил у "Тоттенхэма" защитника Хуана Фойта после сезона аренды.

В августе 2017 "Тоттенхэм" приобрел Фойта у аргентинского "Эстудиантеса" за 8 миллионов фунтов. С тех пор Хуан сыграл 32 матча за "шпор" и забил один гол.



В сентябре 2020 Фойт был арендован "Вильярреалом", за который провел 32 матча и с которым выиграл Лигу Европы.



Арендное соглашение двух клубов предусматривало опцию выкупа, которой "Вильярреал" сейчас и воспользовался. Продажа 23-летнего аргентинца, от контракта которого оставалось 12 месяцев, принесла "Тоттенхэму" около 13 млн. фунтов (15 млн. евро).