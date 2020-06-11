Мойес заключил новый контракт с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уже заключил новый трехлетний контракт со своим клубом.

В этом сезоне Мойес занял шестое место, обеспечив "Вест Хэму" путевку в Лигу Европы. Это второй лучший результат за все время выступлений "молотобойцев" в Премьер-Лиге.



Ожидалось, что Дэвид заключит новую сделку сразу после окончания сезона, но продление контракта шотландского специалиста не подтверждено до сих пор.



На протяжении последних дней ходили упорные слухи, что Мойес может вернуться в "Эвертон", который ищет замену сбежавшему в "Реал" Карло Анчелотти.



Однако talkSPORT в эксклюзивном материале утверждает, что возвращение Мойеса в "Эвертон" исключено. Дэвид уже связал свое будущее с "молотобойцами" до 2024 года.



Новый контракт не просто согласован, как об этом рассказывал ассистент Мойеса Стюарт Пирс, но и уже подписан, и на следующей неделе лондонский клуб сделает официальное заявление по этому поводу.