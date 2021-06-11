Дженас считает, что Абрахэм может перейти в "Арсенал"

Тэмми Абрахэм Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас считает, что нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм мог бы перейти в "Арсенал".

23-летний Абрахэм перестал проходить в стартовый состав "Челси" после назначения Томаса Тухеля на должность главного тренера в январе и, как ожидается, покинет клуб этим летом.

По мнению Дженаса, Абрахэму стоит ограничиться уходом в аренду — например, в "Арсенал", где наблюдается некоторая пустота на позиции центрального нападающего.

"Думаю, он стал бы отличным приобретением для любой команды".

"Я бы хотел, чтобы Тэмми отправился в аренду. Я не думаю, что "Челси" стоит полностью разрывать отношения с ним".

"У него была эта особая связь с фанатами "Астон Виллы" в Чемпионшипе, но сейчас они обладают Олли Уоткинсом".

"Есть вариант с "Уотфордом", который едва повысился в классе. "Брайтон" отчаянно нуждается в игроке, который будет забивать голы. Было бы интересно посмотреть на него в "Саутгемптоне".

"Он даже мог бы отправиться в "Арсенал", если "Челси" разрешит. Микель Артета продолжает ставить Пьер-Эмерика Обамеянга слева".

"Он не перейдет в "Тоттенхэм", если Харри Кейн останется. "Вест Хэм"? Он годится для многих команд, и я ожидаю большого интереса к нему", — сообщил Дженас Daily Mirror.


Метки Абрахэм, Арсенал, Дженас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 11.06.2021 12:24 # alexander-arnold
    Арсенал считает, что Дженас может завалить ебало

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  2. chelsea88 11.06.2021 12:01 # chelsea88
    Лавочник синих - основной игрок никчемного аснла.

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