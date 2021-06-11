Дженас считает, что Абрахэм может перейти в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джермейн Дженас считает, что нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм мог бы перейти в "Арсенал".

23-летний Абрахэм перестал проходить в стартовый состав "Челси" после назначения Томаса Тухеля на должность главного тренера в январе и, как ожидается, покинет клуб этим летом.



По мнению Дженаса, Абрахэму стоит ограничиться уходом в аренду — например, в "Арсенал", где наблюдается некоторая пустота на позиции центрального нападающего.



"Думаю, он стал бы отличным приобретением для любой команды".



"Я бы хотел, чтобы Тэмми отправился в аренду. Я не думаю, что "Челси" стоит полностью разрывать отношения с ним".



"У него была эта особая связь с фанатами "Астон Виллы" в Чемпионшипе, но сейчас они обладают Олли Уоткинсом".



"Есть вариант с "Уотфордом", который едва повысился в классе. "Брайтон" отчаянно нуждается в игроке, который будет забивать голы. Было бы интересно посмотреть на него в "Саутгемптоне".



"Он даже мог бы отправиться в "Арсенал", если "Челси" разрешит. Микель Артета продолжает ставить Пьер-Эмерика Обамеянга слева".



"Он не перейдет в "Тоттенхэм", если Харри Кейн останется. "Вест Хэм"? Он годится для многих команд, и я ожидаю большого интереса к нему", — сообщил Дженас Daily Mirror.