Магуайр надеется сыграть против сборной Чехии
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр планирует вернуться на футбольное поле в матче сборной Англии против Чехии.
Напомним, Магуайр прибыл в расположение национальной команды с травмой связок лодыжки и лишь накануне приступил к тренировкам в общей группе.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, самый дорогой защитник в мире точно пропустит стартовый матч англичан на Евро-2020 — против Хорватии в воскресенье.
К матчу против сборной Шотландии в следующую пятницу Магуайр тоже не будет готов, но Харри надеется вернуться к заключительному поединку группового этапа — против Чехии 22 июня.
Включение Магуайра в заявку англичан на Евро-2020 изначально было риском, однако фигура Харри слишком важна для команды, чтобы главный тренер Гарет Саутгейт оставил его за бортом.
11.06.2021 11:00
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Этот Магуайр честно говоря средний игрок. Да, в АПЛ хорошо снимает верховые мячи, но на Евро Команды играют немного в другой футбол
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