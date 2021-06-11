Магуайр надеется сыграть против сборной Чехии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр планирует вернуться на футбольное поле в матче сборной Англии против Чехии.

Напомним, Магуайр прибыл в расположение национальной команды с травмой связок лодыжки и лишь накануне приступил к тренировкам в общей группе.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, самый дорогой защитник в мире точно пропустит стартовый матч англичан на Евро-2020 — против Хорватии в воскресенье.



К матчу против сборной Шотландии в следующую пятницу Магуайр тоже не будет готов, но Харри надеется вернуться к заключительному поединку группового этапа — против Чехии 22 июня.



Включение Магуайра в заявку англичан на Евро-2020 изначально было риском, однако фигура Харри слишком важна для команды, чтобы главный тренер Гарет Саутгейт оставил его за бортом.