Магуайр надеется сыграть против сборной Чехии

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр планирует вернуться на футбольное поле в матче сборной Англии против Чехии.

Напомним, Магуайр прибыл в расположение национальной команды с травмой связок лодыжки и лишь накануне приступил к тренировкам в общей группе.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, самый дорогой защитник в мире точно пропустит стартовый матч англичан на Евро-2020 — против Хорватии в воскресенье.

К матчу против сборной Шотландии в следующую пятницу Магуайр тоже не будет готов, но Харри надеется вернуться к заключительному поединку группового этапа — против Чехии 22 июня.

Включение Магуайра в заявку англичан на Евро-2020 изначально было риском, однако фигура Харри слишком важна для команды, чтобы главный тренер Гарет Саутгейт оставил его за бортом.


Метки Евро-2020, Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. j24081993 11.06.2021 11:18 # j24081993
    Этот Магуайр честно говоря средний игрок. Да, в АПЛ хорошо снимает верховые мячи, но на Евро Команды играют немного в другой футбол

    (ответить)

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