Невилл ожидает от англичан выхода в полуфинал или финал Евро-2020

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился своими ожиданиями насчет выступления сборной Англии на Евро-2020.

Наравне с Францией, Бельгией, действующим чемпионом Португалией, Англия считается одним из фаворитом стартующего в пятницу первенства Европы.



Невилл ожидает, что на сей раз команда Гарета Саутгейта минимум повторит свое достижение, установленное во время Чемпионата Мира в России в 2018 году.



"Я не думаю, что победа сборной Англии стала бы шоком или сюрпризом. Это то, чего ожидают от них после того, как они достигли полуфинала Чемпионата Мира три года назад".



"Они не будут думать: "Надеюсь, мы достигнем четвертьфинала". После того, что они сделали три года назад, от них многого ожидают".



"И хотя вопрос насчет Харри Магуайра остается открытым, я бы сказал, что с имеющимися у нас талантами мы должны ожидать выхода в полуфинал или финал".



"Это стало бы привычным делом для них. Они получили этот опыт во время Чемпионата Мира в Москве и будут думать, что им по силам это повторить", — сообщил Невилл в подкасте Sky Sports.