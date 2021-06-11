Бридж призвал "Челси" купить бомбардира

Уэйн Бридж Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж призвал лондонский клуб купить забивного нападающего этим летом.

В сезоне 2020/21 "Челси" под руководством Томаса Тухеля удалось выиграть Лигу Чемпионов, финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и достичь финала Кубка Англии.

Однако Бридж все равно видит большой изъян у "синих", и это отсутствие бомбардира вроде Харри Кейна или Эрлинга Холанда.

"Здесь и думать не надо: прирожденный бомбардир — это то, в чем нуждается "Челси".

"Я продолжаю говорить, что Тимо (Вернер) станет хорошим игроком, и я ожидаю, что он забьет несколько голов на Евро, но в данный момент у него просто не ладится в плане результативности. Проблесками он демонстрирует свой талант и хорошо проводит матчи, но он не забивает голы".

"Ходят разговоры насчет Холанда и Кейна. Я был бы счастлив увидеть Кейна в "Челси", но я не уверен, случится ли это. На мой взгляд, нам важно определиться с главным бомбардиром", — цитирует Бриджа Daily Star.


Метки Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 11.06.2021 10:15 # tigerpool
    Роднюха терри истину глаголит

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  2. blueswin 11.06.2021 09:05 # blueswin
    в конечном итоге не купят ни того ни другого

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