Бридж призвал "Челси" купить бомбардира

Бывший защитник "Челси" Уэйн Бридж призвал лондонский клуб купить забивного нападающего этим летом.

В сезоне 2020/21 "Челси" под руководством Томаса Тухеля удалось выиграть Лигу Чемпионов, финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и достичь финала Кубка Англии.



Однако Бридж все равно видит большой изъян у "синих", и это отсутствие бомбардира вроде Харри Кейна или Эрлинга Холанда.



"Здесь и думать не надо: прирожденный бомбардир — это то, в чем нуждается "Челси".



"Я продолжаю говорить, что Тимо (Вернер) станет хорошим игроком, и я ожидаю, что он забьет несколько голов на Евро, но в данный момент у него просто не ладится в плане результативности. Проблесками он демонстрирует свой талант и хорошо проводит матчи, но он не забивает голы".



"Ходят разговоры насчет Холанда и Кейна. Я был бы счастлив увидеть Кейна в "Челси", но я не уверен, случится ли это. На мой взгляд, нам важно определиться с главным бомбардиром", — цитирует Бриджа Daily Star.