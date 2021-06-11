Санчо: "Я рос фанатом "Челси"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо признался, что в детстве был фанатом "Челси".

Проведя пару лет в академии "Манчестер Сити", в 2017 году Санчо уехал в Дортмунд, где вырос в звезду первой величины.



Сейчас вернуть Джейдона на родину пытается "Манчестер Юнайтед", в четверг получив отказ на свое предложение в 67 миллионов фунтов.



Однако сердце Санчо лежит к другому клубу Премьер-Лиги. В детстве Джейдон болел за "Челси", а Фрэнк Лэмпард был его идолом.



"Кто был моим любимым игроком сборной Англии в детстве? Я, наверное, назову Фрэнка Лэмпарда. Я рос фанатом "Челси" — не могу лгать насчет этого"!



"Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард были моими любимыми игроками в то время. Я просто обожал Фрэнка Лэмпарда и то, каким образом он играл. Он был так нацелен на ворота и так складно работал с мячом. Мне нравятся такие вещи", — сообщил Санчо talkSPORT.