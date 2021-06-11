Санчо: "Я рос фанатом "Челси"

Джейдон Санчо Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо признался, что в детстве был фанатом "Челси".

Проведя пару лет в академии "Манчестер Сити", в 2017 году Санчо уехал в Дортмунд, где вырос в звезду первой величины.

Сейчас вернуть Джейдона на родину пытается "Манчестер Юнайтед", в четверг получив отказ на свое предложение в 67 миллионов фунтов.

Однако сердце Санчо лежит к другому клубу Премьер-Лиги. В детстве Джейдон болел за "Челси", а Фрэнк Лэмпард был его идолом.

"Кто был моим любимым игроком сборной Англии в детстве? Я, наверное, назову Фрэнка Лэмпарда. Я рос фанатом "Челси" — не могу лгать насчет этого"!

"Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард были моими любимыми игроками в то время. Я просто обожал Фрэнка Лэмпарда и то, каким образом он играл. Он был так нацелен на ворота и так складно работал с мячом. Мне нравятся такие вещи", — сообщил Санчо talkSPORT.


Метки Боруссия, Лэмпард, Санчо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 08:00

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