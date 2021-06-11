"Сити" и "Юнайтед" могут поспорить с "Челси" за Райса

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" могут составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Напомним, "Челси" обдумывал приобретение Райса еще прошлым летом. Казалось бы, с увольнением Фрэнка Лэмпарда интерес "синих" к Деклану должен был угаснуть, но в прошлом месяце стало известно, что нынешний наставник лондонцев Томас Тухель тоже хочет звезду "Вест Хэма".



Однако The Athletic утверждает, что в услугах 22-летнего Райса заинтересован не только "Челси". Оба клуба из Манчестера тоже "активно обдумывают" приобретение Деклана, которого "молотобойцы" оценивают в 100 миллионов фунтов.



Прямо сейчас Райс находится в расположении сборной Англии, и то, как Деклан себя проявит на Евро-2020, может иметь определяющее значение для грандов, задумывающихся о столь крупной инвестиции.