"Сити" и "Юнайтед" могут поспорить с "Челси" за Райса

Деклан Райс "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" могут составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Напомним, "Челси" обдумывал приобретение Райса еще прошлым летом. Казалось бы, с увольнением Фрэнка Лэмпарда интерес "синих" к Деклану должен был угаснуть, но в прошлом месяце стало известно, что нынешний наставник лондонцев Томас Тухель тоже хочет звезду "Вест Хэма".

Однако The Athletic утверждает, что в услугах 22-летнего Райса заинтересован не только "Челси". Оба клуба из Манчестера тоже "активно обдумывают" приобретение Деклана, которого "молотобойцы" оценивают в 100 миллионов фунтов.

Прямо сейчас Райс находится в расположении сборной Англии, и то, как Деклан себя проявит на Евро-2020, может иметь определяющее значение для грандов, задумывающихся о столь крупной инвестиции.


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.06.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. danny949494 11.06.2021 07:50 # danny949494
    По идее нужный игрок. На подмнеу Канте. Нигга не железный и ему уже тридцатник.

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  2. chelsiukpro 11.06.2021 07:22 # chelsiukpro
    За сотку пусть сидит в ВХ

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