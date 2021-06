Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" оформит покупку Джейдона Санчо после Евро-2020. "Челси" готовит стартовое предложение по Харри Кейну. "Ливерпуль" определился с заменой для Джорджиньо Вейналдума. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" не хочет платить за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо более 70 миллионов фунтов. (Eurosport)



Если "Боруссия" будет упрямиться, "Юнайтед" готов купить Кингсли Комана из "Баварии". (Daily Express)



"Юнайтед" объявит о покупке Санчо за 91 млн. фунтов после Евро-2020. Сам Джейдон подпишет контракт с зарплатой в 350 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба не исключает свой переход в ПСЖ. (Daily Mirror)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру согласовал двухлетний контракт с "Миланом". (Calciomercato)



"Челси" готов сделать стартовое предложение о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в размере 60 млн. фунтов. (Gianluca di Marzio)



"Ювентус" заинтересован в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне. (Calciomercato)



"Ливерпуль" нацелился на полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, который будет призван заменить ушедшего в ПСЖ Джорджиньо Вейналдума. (Il Messaggero)



Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас попал на радар к "Фенербахче". (Fotomac)



"Арсенал" следит за правым защитником "РБ Лейпциг" Тайлером Адамсом. (The Athletic)



"Эвертон" задумывается о возвращении полузащитника Николы Влашича. (The Sun)



"Эвертон" и "Тоттенхэм" хотят уругвайского вингера "Лос-Анджелеса" Диего Росси. (The Telegraph)



"Интер" предложил Эшли Янгу новый контракт, что ставит под вопрос возвращение ветерана в "Уотфорд". (The Sun)



"Фулхэм" готов продать защитника Тосина Адарабиойо за 10 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Бывший главный тренер "Лиона" Руди Гарсия был добавлен в шорт-лист "Эвертона". (L'Equipe)



"Эвертон" рассматривает кандидатуры Мануэля Пеллегрини, Рафаэля Бенитеса и Нуну Эшпириту Санту. (Daily Mail)



Переговоры "Вест Бромвича" и бывшего наставника "Хаддерсфилда" Дэвида Вагнера провалились. (Sky Sports)



"Норвич" расторг спонсорский контракт с BK8 из-за провокационного маркетинга этой букмекерской конторы. (The Guardian)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд продлил спонсорский контракт с компанией Nike, с которой он сотрудничает с 11 лет. (Daily Mail)



Защитник "Юнайтед" Харри Магуайр рискует пропустить все три матча сборной Англии на групповом этапе Евро-2020. (Daily Star)



Сборная Шотландии не будет преклонять колено во время Евро-2020. (Daily Mail)



Иностранные игроки и тренеры клубов Премьер-Лиги, которые задумают вступить в соревнование вроде Европейской Суперлиги, будут лишены разрешений на работу в Англии. (The Times)



Бывший вингер "Арсенала" Фредди Юнгберг признался, что смотрел эротические фильмы вечером накануне матчей на Чемпионатах Европы. Так швед поднимал боевой дух и не испытывал упадка сил, как после секса. (Daily Star)