Аарон Рамсдейл интересен "Тоттенхэму"

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении голкипера "Шеффилд Юнайтед" Аарона Рамсдейла.

Рамсдейл присоединился к "Шеффилд Юнайтед" лишь прошлым летом, заменив в воротах "клинков" вернувшегося в "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона.



и хотя "Шеффилд Юнайтед" с треском вылетел из Премьер-Лиги, финишировав последним, лично Аарон неплохо себя проявил и даже был назван в расширенной заявке сборной Англии на Евро-2020.



Как утверждает Daily Mail, у 23-летнего Рамсдейла есть все шансы остаться в Премьер-Лиге — сразу несколько клубов высшего дивизиона, включая "Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм", хотят Аарона.



Интерес "шпор" к Рамсдейлу обусловлен тем, что Пауло Гассанига клуб покидает, а у первого номера Уго Льориса остается всего 12 месяцев по контракту.