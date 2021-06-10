Линии VAR при определении офсайдов станут толще

Со следующего сезона система VAR будет использовать линии большей толщины при определении офсайдов в матчах Премьер-Лиги.

Работа системы видеопомощи рефери в сезоне 2020/21 оставила немало вопросов, и еще по ходу компании судейский корпус обратился к клубам Премьер-Лиги насчет предложений по улучшению VAR.



Получив обратную связь, возглавляемый Майком Райли судейский корпус решил, что со следующего сезона линии, которые рискуют видеоассистенты, станет толще. Это нововведение было одобрено клубами Премьер-Лиги в четверг.



Райли и компания надеются, что увеличение толщины линий даст преимущество атакующим игрокам и положит конец пресловутым "подмышечным" офсайдам — офсайдам, где все решает какая-нибудь незначительная деталь вроде подмышки, пятки или пальцев, вылезающих за линию.



Также Daily Mirror сообщает, что во время трансляций телезрители больше не будут видеть процесс рисования линий — только конечный результат.



Добавим, все это является временной мерой — до появления системы автоматического определения офсайда, испытания которой будут расширены в сезоне 2021/22.