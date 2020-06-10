Погба не разговаривал с МЮ о продлении контракта

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что клуб пока не предлагал ему продлить контракт и даже не звал за стол переговоров.

Ранее в четверг издание Sky Sports сообщило, что "Юнайтед" начал переговоры с представителями Погба о новом контракте.



Согласно слухам, "красные дьяволы" опасаются ухода Поля из клуба свободным агентом через год, а потому хотят решить вопрос с будущим игрока уже этим летом.



Однако 28-летний полузащитник, позже днем выступая на пресс-конференции сборной Франции, заявил, что у него нет никаких новостей, отметив пассивность главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера и вице-президента Эда Вудворда.



"У меня остается один год по контракту, и каждый знает это. Пока у меня нет никаких конкретных предложений насчет продления контракта. Я все еще игрок "Манчестер Юнайтед".



"После окончания сезона я отправился отдыхать, поэтому я не разговаривал с руководством и главным тренером. Сейчас я сосредоточен на Евро", — цитирует Погба Daily Mail.