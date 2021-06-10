Клопп: "Буду безумно скучать по Вейналдуму"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с прощальным словом в адрес полузащитника Джорджиньо Вейналдума, перешедшего в ПСЖ.

Ранее в четверг Вейналдум официально присоединился к ПСЖ как свободный агент, заключив контракт до 2024 года.



В лице 30-летнего голландца "Ливерпуль" теряет не только игрока стартового состава, но и важную личность в раздевалке, поэтому горю Клоппа нет предела.



"Как команда, мы попрощались с Джини еще на "Энфилде" после заключительного матча сезона. Это было прощание на публике с коридором почета. Но затем у нас также было прощание в более приватной обстановке".



"Это было сложно для всех нас, учитывая то, какое значение имеет для коллектива этот удивительный человек. Он так долго был важной частью наших жизней. Я буду скучать по всему, что связано с ним".



"Я буду безумно скучать по нему как по игроку. Игроку высочайшего мастерства, одному из умнейших, что мне когда-либо доводилось тренировать. Его вклад в общее дело зашкаливал, он мечта тренера".



"Но он также оставляет большую пустоту как человек. Более благородного человека не отыскать".



"Джини очень силен и упрям, но он всегда мотивирован, чтобы помогать команде. Его партнеры одинаково восхищаются им и уважают его".



"Его улыбка украшала наши трудовые будни. Он играл важную роль в том, что наше сердце билось".



"Конечно, теперь он чей-то еще, и от лица команды я желаю ему огромных успехов с ПСЖ во Франции. Это не сюрприз, что он выбрал такой удивительный клуб. Зная его характер, могу сказать, что он полюбит город и команду — а они полюбят его".



"Напоследок скажу про Джини следующее: ты пришел, ты увидел, ты одержал много побед. Теперь и навсегда ты легенда "Ливерпуля", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "красных".