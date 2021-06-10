Клопп: "Буду безумно скучать по Вейналдуму"

Юрген Клопп и Джорджиньо Вейналдум Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил с прощальным словом в адрес полузащитника Джорджиньо Вейналдума, перешедшего в ПСЖ.

Ранее в четверг Вейналдум официально присоединился к ПСЖ как свободный агент, заключив контракт до 2024 года.

В лице 30-летнего голландца "Ливерпуль" теряет не только игрока стартового состава, но и важную личность в раздевалке, поэтому горю Клоппа нет предела.

"Как команда, мы попрощались с Джини еще на "Энфилде" после заключительного матча сезона. Это было прощание на публике с коридором почета. Но затем у нас также было прощание в более приватной обстановке".

"Это было сложно для всех нас, учитывая то, какое значение имеет для коллектива этот удивительный человек. Он так долго был важной частью наших жизней. Я буду скучать по всему, что связано с ним".

"Я буду безумно скучать по нему как по игроку. Игроку высочайшего мастерства, одному из умнейших, что мне когда-либо доводилось тренировать. Его вклад в общее дело зашкаливал, он мечта тренера".

"Но он также оставляет большую пустоту как человек. Более благородного человека не отыскать".

"Джини очень силен и упрям, но он всегда мотивирован, чтобы помогать команде. Его партнеры одинаково восхищаются им и уважают его".

"Его улыбка украшала наши трудовые будни. Он играл важную роль в том, что наше сердце билось".

"Конечно, теперь он чей-то еще, и от лица команды я желаю ему огромных успехов с ПСЖ во Франции. Это не сюрприз, что он выбрал такой удивительный клуб. Зная его характер, могу сказать, что он полюбит город и команду — а они полюбят его".

"Напоследок скажу про Джини следующее: ты пришел, ты увидел, ты одержал много побед. Теперь и навсегда ты легенда "Ливерпуля", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "красных".


Метки Вейналдум, Клопп, Ливерпуль, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 21:00

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  1. true-manc 10.06.2021 21:12 # true-manc
    Настоящая легенда ливерпула.

    Пришёл, увидел портовый бордель, сбежал на повышение.
    Попутно наплевал на скузню и персонально харкнул в физиономию клопки, - колбасникам не привыкать, они с удовольствием сглотнут.

    10.06.2021 20:30 #
    true-manc

    Джиджи "освобождённый" красиво покакал на портовое отребье: кинул боготворящих его колбасников, да еще и денег не принёс скузне, убежав свободным агентом. Молодец, так с ливерпулом и надо.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86433/?c=1#c7362612

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  2. gucman 10.06.2021 21:07 # gucman
    2 гомикa на фото. Новость для гeй-лyзеpxyйцев

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