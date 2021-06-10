МЮ предложил 67 млн. фунтов за Санчо, но получил отказ

Дортмундская "Боруссия" отклонила предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Джейдона Санчо в размере 67 миллионов фунтов.

Не сумев заполучить Санчо прошлым летом, после окончания этого сезона "Юнайтед" вернулся за Джейдоном, а сейчас, наконец, оформил свой интерес в официальное предложение о покупке.



Как сообщает BBC, "красные дьяволы" предложили только 67 млн. фунтов и собирались выплачивать эту сумму в течение пяти лет, что не устраивает клуб из Дортмунда.



"Боруссия" хочет за Санчо около 77.5 млн. фунтов и готова предоставить покупателю рассрочку максимум на четыре года.



Как видно, разногласия двух клубов не столь велики, как прошлым летом, вдобавок немецкая сторона демонстрирует готовность идти на уступки, что делает трансфер 21-летнего игрока сборной Англии весьма вероятным.



Sky Sports добавляет, что переговоры по Санчо "продвигаются в правильном направлении" и что все стороны оптимистичны насчет заключения сделки.



Также Sky Sports стало известно, что "Юнайтед" начал переговоры с представителями Поля Погба о новом контакте. От действующего соглашения французского полузащитника остается только 12 месяцев, и "дьяволы" хотят внести ясность в будущее игрока.