МЮ предложил 67 млн. фунтов за Санчо, но получил отказ
Дортмундская "Боруссия" отклонила предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке вингера Джейдона Санчо в размере 67 миллионов фунтов.
Не сумев заполучить Санчо прошлым летом, после окончания этого сезона "Юнайтед" вернулся за Джейдоном, а сейчас, наконец, оформил свой интерес в официальное предложение о покупке.
Как сообщает BBC, "красные дьяволы" предложили только 67 млн. фунтов и собирались выплачивать эту сумму в течение пяти лет, что не устраивает клуб из Дортмунда.
"Боруссия" хочет за Санчо около 77.5 млн. фунтов и готова предоставить покупателю рассрочку максимум на четыре года.
Как видно, разногласия двух клубов не столь велики, как прошлым летом, вдобавок немецкая сторона демонстрирует готовность идти на уступки, что делает трансфер 21-летнего игрока сборной Англии весьма вероятным.
Sky Sports добавляет, что переговоры по Санчо "продвигаются в правильном направлении" и что все стороны оптимистичны насчет заключения сделки.
Также Sky Sports стало известно, что "Юнайтед" начал переговоры с представителями Поля Погба о новом контакте. От действующего соглашения французского полузащитника остается только 12 месяцев, и "дьяволы" хотят внести ясность в будущее игрока.
10.06.2021 20:05
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Юлик, а чего ты ожидаешь то в итоге? Скоро будет 10 лет как Крым в составе России, российские паспорта, рубль, типо все ждут смерти Путина и следующий презик вернет Крым?) Так поставят нового Путина, из его собратьев-разведчиков, который займет Трон еще на лет 20-25. А там мы и подохнем все и ничего не застанем. Какова конечная цель хохлов по Крыму, если за нее даже не воевали? Напоминает армянские потуги по горе Арарат и древней западной Армении, которая уже сто лет под турками, и хер кто вернет что.
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Кейн приведет МЮ к титулу, как РВП ранее
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И похороним талант Гринвуда к чертям. А парень к успеху шёл. Переболел звёздной болезнью, ударно провел концовку.
Не понимаю смысла. Не приоритет для МЮ.
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Символическая сборная АПЛ сезона 2020-2021:
> 6 КОРОЛЕЙ
> 1 колбасник салах (и то незаслуженно, т.к. жуткий мазила)
КОРОЛИ на троне!
ливерпул на страпоне!
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Гомогуннер и скамо6лядь братья по несчастью.
У одних денег нет, интересуются только никчёмными нонеймами бесплатными.
У других наоборот бабла доxepa, но их все равно все нахер посылают.
По итогу обоссаны и те, и другие...
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это потому что он в цветах Усраини
сааааасиииии хахлы РУССКИЕ ВПЕРЕД
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Анекдот:
Идут два хохла, видят москалей. Один другому говорит:"Давай отпиздим их?". Второй спрашивает:"А если они нас?". Первый хохол отвечает удивлённо:"А нас то за шо?".
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К Пенсам хочет
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