"Вилла" завершила приобретение Буэндиа
"Астон Вилла" официально завершила приобретение плеймейкера "Норвича" и сборной Аргентины Эмилиано Буэндиа.
Пройдя медицинское обследование прямо в расположении своей национальной команды, Буэндиа заключил пятилетний контракт и стал первым новичком команды Дина Смита в это трансферное окно.
Одновременно Эмилиано стал самым дорогим приобретением в истории клуба с "Вилла Парк" — трансфер 24-летнего аргентинца оценивается в рекордные для бирмингемцев 40 миллионов фунтов, включая бонусы.
За плечами у Буэндиа блестящий сезон. Эмилиано забил 15 голов и отдал 16 результативных передач, что помогло "Норвичу" выиграть Чемпионшип и с первой попытки вернуться в Премьер-Лигу.
"Эмилиано одинаково хорошо способен действовать в качестве флангового атакующего игрока или 10-го номера. Это замечательное дополнение к имеющимся у нас вариантам атакующей игры".
"Мы рады совершить такое классное приобретение столь рано летом. Мы с нетерпением ожидаем, когда Эми присоединится к нам для предсезонной подготовки", — сообщил Смит.
10.06.2021 19:55
Просмотров: 477
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну значит Грилишь на выход.
(ответить)
А унижения гейгунеров не завершатся никогда...АВЭ великий Кроэнке!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий