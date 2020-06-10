"Вилла" завершила приобретение Буэндиа

"Астон Вилла" официально завершила приобретение плеймейкера "Норвича" и сборной Аргентины Эмилиано Буэндиа.

Пройдя медицинское обследование прямо в расположении своей национальной команды, Буэндиа заключил пятилетний контракт и стал первым новичком команды Дина Смита в это трансферное окно.



Одновременно Эмилиано стал самым дорогим приобретением в истории клуба с "Вилла Парк" — трансфер 24-летнего аргентинца оценивается в рекордные для бирмингемцев 40 миллионов фунтов, включая бонусы.



За плечами у Буэндиа блестящий сезон. Эмилиано забил 15 голов и отдал 16 результативных передач, что помогло "Норвичу" выиграть Чемпионшип и с первой попытки вернуться в Премьер-Лигу.



"Эмилиано одинаково хорошо способен действовать в качестве флангового атакующего игрока или 10-го номера. Это замечательное дополнение к имеющимся у нас вариантам атакующей игры".



"Мы рады совершить такое классное приобретение столь рано летом. Мы с нетерпением ожидаем, когда Эми присоединится к нам для предсезонной подготовки", — сообщил Смит.