Голкипер "Аякса" Андре Онана стал на шаг ближе к "Арсеналу" после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок его дисквалификации.

Не самая убедительная игра Бернда Лено в этом сезоне, а также отсутствие серьезного конкурента у немецкого номера один подталкивают "канониров" к укреплению последнего рубежа в это трансферное окно.



Лишь на прошлой неделе пресса сообщала, что "Арсенал" уже обсуждает переход Онаны, подчеркивая, что заключение сделки и ее стоимость будут зависеть от вердикта CAS.



Изначально Онана был дисквалифицирован на целый год — до февраля 2022. Однако сегодня CAS смягчил наказание, и теперь Андре сможет снова сыграть в футбол на три месяца раньше — уже 3 ноября этого года. А тренироваться с командой голкиперу разрешено с 3 сентября, сообщает Goal.



Вердикт CAS стал приятной новостью для 25-летнего камерунца, по ошибке употребившего лекарство своей жены вместо аспирина, и должно помочь ему закрыть вопрос со своим будущим в ближайшее время.