Мерсон советует сборной Англии сыграть на Евро-2020, словно это Премьер-Лига

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что сборная Англии может выиграть Евро-2020, если отнесется к матчам международного турнира словно к матчам Премьер-Лиги.

Англичане считаются одни из фаворитом Евро-2020, где они стартуют матчем против Хорватии в ближайшее воскресенье.



Мерсон лишь хочет, чтобы после унылых товарищеских матчей против сборных Австрии и Румынии коллектив Гарета Саутгейта воспроизвел тот скоростной футбол, в который играют команды Премьер-Лиги.



"Мы должны играть в высоком темпе. Если мы будем играть, словно это Премьер-Лига, если мы будем играть так, как "Манчестер Сити" и "Челси" играли против "Реала", "Атлетико" и ПСЖ, тогда другие сборные этого не выдержат".



"Ради такого футбола каждый и хочет смотреть Премьер-Лигу. Это игра на скорости 100 миль в час, удар на одном конце поля, угловой через 30 секунд на другом конце поля. Так мы и должны играть".



"Главное, чтобы не было, как в паре последних матчей, когда мы играли в стиле "Фулхэма"! Мы катим мяч назад центральному защитнику, тот совершает одно, два, три касания, отдает пас другому центральному защитнику, тот — голкиперу. Так играет "Фулхэм". Если мы будем так играть, у нас не будет шансов", — сообщил Мерсон Sky Sports.