Пикфорд готов исполнить пенальти на Евро-2020

Джордан Пикфорд Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заявил, что сборная Англии уделяет большое внимание отработке пенальти на тренировках.

У англичан традиционно возникают серьезные проблемы в серии пенальти на больших соревнованиях, и прервать эту печальную серию им удалось лишь во время ЧМ-2018 в России.

Недавний финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреалом" показал, что даже голкипер должен быть готов к исполнению 11-метрового, и Пикфорд это осознает.

"Мы много работаем над пенальти, и тренерский штаб — тоже. Надеюсь, на этом турнире у нас не будет серии пенальти, но если будет, мы хорошо готовы".

"Я и сам немало практикуюсь в исполнении пенальти. Ты должен быть готов, если потребуется для команды. Я выйду и исполню пенальти, если нужно".

"У нас в коллективе хватает игроков с хорошим ударом, поэтому я, наверное, не буду первым в списке! Но я отрабатываю пенальти, потому что я должен быть уверен, что справлюсь, если мне придется пробить", — цитирует Пикфорда Evening Standard.


Метки Евро-2020, Пикфорд, сборная Англии, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 10.06.2021 18:37 # liverpool888
    Самое слабое звено команды. Посредственный голкипер.
    Ставить надо Хендерсона.

    (ответить)

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