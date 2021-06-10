Пикфорд готов исполнить пенальти на Евро-2020

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заявил, что сборная Англии уделяет большое внимание отработке пенальти на тренировках.

У англичан традиционно возникают серьезные проблемы в серии пенальти на больших соревнованиях, и прервать эту печальную серию им удалось лишь во время ЧМ-2018 в России.



Недавний финал Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреалом" показал, что даже голкипер должен быть готов к исполнению 11-метрового, и Пикфорд это осознает.



"Мы много работаем над пенальти, и тренерский штаб — тоже. Надеюсь, на этом турнире у нас не будет серии пенальти, но если будет, мы хорошо готовы".



"Я и сам немало практикуюсь в исполнении пенальти. Ты должен быть готов, если потребуется для команды. Я выйду и исполню пенальти, если нужно".



"У нас в коллективе хватает игроков с хорошим ударом, поэтому я, наверное, не буду первым в списке! Но я отрабатываю пенальти, потому что я должен быть уверен, что справлюсь, если мне придется пробить", — цитирует Пикфорда Evening Standard.