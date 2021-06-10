ПСЖ объявил о переходе Вейналдума
ПСЖ объявил о переходе в клуб полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума. Трансфер состоляся на правах свободного агента.
На протяжении последних месяцев Вейналдума сватали в "Барселону". Вариант с ПСЖ появился у Джорджиньо совсем недавно, однако французский гранд сходу предложил игроку трехлетний контракт и зарплату в два раза выше, нежели каталонский клуб.
Поскольку это последний крупный контракт в карьере Вейналдума, выбор Джоржиньо оказался предопределен. И сегодня 30-летний голландец официально присоединился к команде Маурисио Почеттино.
"Переход в ПСЖ — это новый вызов для меня. Я присоединяюсь к одной из лучших команд в Европе, и я хочу дать все свое желание и всю свою самоотдачу этому амбициозному проекту. За последние годы ПСЖ показал, насколько они хороши, и я убежден, что вместе с нашими болельщиками мы сможем подняться еще выше", — сообщил Вейналдум.
Добавим, в "Ливерпуле" Вейналдум провел 237 матчей в течение пяти сезонов, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
10.06.2021 16:35
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Отдался тому, кто больше бабок предложил. Чисто как моя бывшая. Честный, но бедный парень Ливерпук курит в сторонке.
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Выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Ушел как ЦАРЬ.
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Чё там, Мбаппе когда в порт приплывёт? После 35?
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