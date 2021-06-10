ПСЖ объявил о переходе Вейналдума

Джорджиньо Вейналдум ПСЖ объявил о переходе в клуб полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума. Трансфер состоляся на правах свободного агента.

На протяжении последних месяцев Вейналдума сватали в "Барселону". Вариант с ПСЖ появился у Джорджиньо совсем недавно, однако французский гранд сходу предложил игроку трехлетний контракт и зарплату в два раза выше, нежели каталонский клуб.

Поскольку это последний крупный контракт в карьере Вейналдума, выбор Джоржиньо оказался предопределен. И сегодня 30-летний голландец официально присоединился к команде Маурисио Почеттино.

"Переход в ПСЖ — это новый вызов для меня. Я присоединяюсь к одной из лучших команд в Европе, и я хочу дать все свое желание и всю свою самоотдачу этому амбициозному проекту. За последние годы ПСЖ показал, насколько они хороши, и я убежден, что вместе с нашими болельщиками мы сможем подняться еще выше", — сообщил Вейналдум.

Добавим, в "Ливерпуле" Вейналдум провел 237 матчей в течение пяти сезонов, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.


Метки Вейналдум, Ливерпуль, ПСЖ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 16:35

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 10.06.2021 16:40 # brown-ale
    Отдался тому, кто больше бабок предложил. Чисто как моя бывшая. Честный, но бедный парень Ливерпук курит в сторонке.

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  2. skychnie-oboi 10.06.2021 16:39 # skychnie-oboi
    Выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

    Ушел как ЦАРЬ.

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  3. ganinilyha 10.06.2021 16:39 # ganinilyha
    Чё там, Мбаппе когда в порт приплывёт? После 35?

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