ПСЖ объявил о переходе Вейналдума

ПСЖ объявил о переходе в клуб полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума. Трансфер состоляся на правах свободного агента.

На протяжении последних месяцев Вейналдума сватали в "Барселону". Вариант с ПСЖ появился у Джорджиньо совсем недавно, однако французский гранд сходу предложил игроку трехлетний контракт и зарплату в два раза выше, нежели каталонский клуб.



Поскольку это последний крупный контракт в карьере Вейналдума, выбор Джоржиньо оказался предопределен. И сегодня 30-летний голландец официально присоединился к команде Маурисио Почеттино.



"Переход в ПСЖ — это новый вызов для меня. Я присоединяюсь к одной из лучших команд в Европе, и я хочу дать все свое желание и всю свою самоотдачу этому амбициозному проекту. За последние годы ПСЖ показал, насколько они хороши, и я убежден, что вместе с нашими болельщиками мы сможем подняться еще выше", — сообщил Вейналдум.



Добавим, в "Ливерпуле" Вейналдум провел 237 матчей в течение пяти сезонов, выиграв с "красными" Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.