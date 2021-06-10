Конте объяснил, почему отверг "Тоттенхэм"
Бывший главный тренер "Интера" Антонио Конте объяснил, почему он отказался от работы в "Тоттенхэме".
Перед тем, как переключиться на Паулу Фонсенку, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пытался договориться с едва покинувшим "Интер" Конте.
Согласно слухам, Конте остался недоволен амбициями "Тоттенхэма", а "шпор" возмутили оторванные от реальности требования Антонио.
Как бы то ни было, сам Конте уверяет, что это он отверг лондонский клуб, который показался ему "неубедительным".
"В целом мне нравятся вызовы, и я откликался на многие из них на протяжении своей карьеры. Даже те топ-клубы, которые я тренировал, не были фаворитами на момент моего прихода".
"Тем не менее, если что-то выглядит неубедительно для меня, я предпочитаю не соглашаться, сколько бы денег мне ни предложили", — сообщил Конте La Gazzetta dello Sport.
10.06.2021 16:00
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Последние комментарии:
Конте - отличный тренер с амбициями победителя! Молодец, что раскусил жадного еврея. Когда Кейн и Сон свалят, ТТХ в зону вылета улетит. Жаднее Кроенке даже. Конте пусть 3 месяца подождет, когда Почеттино уволят, пойдет в ПСЖ. Либо в Атлетико, на замену уставшему Симеоне
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с этим леви они не выиграют апл, и не выиграли бы даже без пандемии
у лысого долги чуть ли не миллиард за стадион, уволил почетину, выгнал маура, держит на цепи кейна, и судя по всему никакому тренеру пространства для маневра не даст, не говоря уже о боле-менее приличных трансферах
в верхней части таблицы держатся и хорошо
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Ибо Конте - победитель, а Тоттенэм - нет
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Интересно, а как сами фапловчане ТТХ относятся ко всей этой историей с новым тренером? У нас на работе один парнишка топит за ТТХ и он против любого бывшего тренера из Челси. Типа хватит уже.)))
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Сто пудова Конте попросил дать гарантий насчёт Кейна и плюс 3-4 игрока... но Леви и клуб в больших долгах так тут и всё было за ранее ясно!
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