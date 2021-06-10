Конте объяснил, почему отверг "Тоттенхэм"

Бывший главный тренер "Интера" Антонио Конте объяснил, почему он отказался от работы в "Тоттенхэме".

Перед тем, как переключиться на Паулу Фонсенку, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пытался договориться с едва покинувшим "Интер" Конте.



Согласно слухам, Конте остался недоволен амбициями "Тоттенхэма", а "шпор" возмутили оторванные от реальности требования Антонио.



Как бы то ни было, сам Конте уверяет, что это он отверг лондонский клуб, который показался ему "неубедительным".



"В целом мне нравятся вызовы, и я откликался на многие из них на протяжении своей карьеры. Даже те топ-клубы, которые я тренировал, не были фаворитами на момент моего прихода".



"Тем не менее, если что-то выглядит неубедительно для меня, я предпочитаю не соглашаться, сколько бы денег мне ни предложили", — сообщил Конте La Gazzetta dello Sport.