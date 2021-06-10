Конте объяснил, почему отверг "Тоттенхэм"

Антонио Конте Бывший главный тренер "Интера" Антонио Конте объяснил, почему он отказался от работы в "Тоттенхэме".

Перед тем, как переключиться на Паулу Фонсенку, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пытался договориться с едва покинувшим "Интер" Конте.

Согласно слухам, Конте остался недоволен амбициями "Тоттенхэма", а "шпор" возмутили оторванные от реальности требования Антонио.

Как бы то ни было, сам Конте уверяет, что это он отверг лондонский клуб, который показался ему "неубедительным".

"В целом мне нравятся вызовы, и я откликался на многие из них на протяжении своей карьеры. Даже те топ-клубы, которые я тренировал, не были фаворитами на момент моего прихода".

"Тем не менее, если что-то выглядит неубедительно для меня, я предпочитаю не соглашаться, сколько бы денег мне ни предложили", — сообщил Конте La Gazzetta dello Sport.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 16:00

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  1. iluwka-ars 10.06.2021 16:42 # iluwka-ars
    Конте - отличный тренер с амбициями победителя! Молодец, что раскусил жадного еврея. Когда Кейн и Сон свалят, ТТХ в зону вылета улетит. Жаднее Кроенке даже. Конте пусть 3 месяца подождет, когда Почеттино уволят, пойдет в ПСЖ. Либо в Атлетико, на замену уставшему Симеоне

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  2. superperez101 10.06.2021 16:39 # superperez101
    с этим леви они не выиграют апл, и не выиграли бы даже без пандемии
    у лысого долги чуть ли не миллиард за стадион, уволил почетину, выгнал маура, держит на цепи кейна, и судя по всему никакому тренеру пространства для маневра не даст, не говоря уже о боле-менее приличных трансферах
    в верхней части таблицы держатся и хорошо

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  3. sisyazavr 10.06.2021 16:38 # sisyazavr
    Ибо Конте - победитель, а Тоттенэм - нет

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  4. sexan 10.06.2021 16:29 # sexan
    Интересно, а как сами фапловчане ТТХ относятся ко всей этой историей с новым тренером? У нас на работе один парнишка топит за ТТХ и он против любого бывшего тренера из Челси. Типа хватит уже.)))

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  5. chelsiukpro 10.06.2021 16:29 # chelsiukpro
    Сто пудова Конте попросил дать гарантий насчёт Кейна и плюс 3-4 игрока... но Леви и клуб в больших долгах так тут и всё было за ранее ясно!

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