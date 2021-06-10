"Сити" не планирует продавать Гюндогана

Вопреки появившимся слухам, "Манчестер Сити" не собирается продавать полузащитника Илкая Гюндогана этим летом.

Несмотря на глобальный кризис, у "Сити" воистину наполеоновские планы на летнее трансферное окно. Чемпионы Премьер-Лиги хотят купить Джека Грилиша и Харри Кейна, а также отслеживают ситуацию своего бывшего юниора Джейдона Санчо.



Гюндоган как раз назывался одним из игроков, с помощью продажи которых "горожане" могут отбить часть своих затрат. Также ходили слухи, что Илкаем интересуется "Барселона".



Действительно, учитывая форму и возраст, это мог бы быть лучший момент для продажи Гюндогана — сейчас у 30-летнего немца, ставшего лучшим бомбардиром команды в этом сезоне Премьер-Лиги с 13 голами, остается два года по контракту.



Однако Sky Sports, ссылаясь на собственный источник, утверждает, что "Сити" не собирается продавать Гюндогана. В то же время и обсуждать новый контракт с Илкаем этим летом "горожане" не планируют.