Магуайр возобновил тренировки со сборной Англии

В четверг сборная Англии впервые провела тренировку в полном составе благодаря возвращению в общую группу защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

За три дня до старта англичан на Евро-2020 Магуайр, наконец, смог возобновить полноценные тренировки после полученной 9 мая против "Астон Виллы" травмы связок лодыжки.



Как сообщает Sky Sports, в четверг утром тренировались все 26 игроков, вызванных главным тренером "трех львов" Гарето Саутгейтом, включая Букайо Сака, пропустившего товарищеский матч против Румынии в воскресенье, и Джордана Хендерсона, который едва оправился после травмы паховых мышц.



Добавим, ранее Саутгейт допускал, что Магуайр целиком пропустит Евро-2020, заявив, что какое-либо участие Харри в матчах стало бы "бонусом".