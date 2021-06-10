Фламини больно видеть проблемы "Арсенала"
Бывший полузащитник "Арсенала" Матье Фламини признался, что ему больно видеть, как низко пали "канониры".
Несмотря на серию из пяти побед подряд на финише, "Арсенал" смог занять только восьмое место в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, одно время по ходу кампании даже заигрывая с зоной вылета.
Фламини считает, что "канониры" заслуживают гораздо большего. Матье призывает команду Микеля Артеты "упорно работать", чтобы изменить эту ситуацию.
"Я смотрю каждый матч "Арсенала". Я чувствую, словно этот клуб является частью меня".
"Я играл за этот клуб почти восемь лет. Я больше, чем фанат. Я словно часть семьи. Ты всегда поддерживаешь отношения со своей семьей. Ты можешь выбрать друзей, но семью не выбирают!"
"Естественно, ты не рад, когда дела идут хорошо, и ты слегка расстроен и разочарован, когда дела идут неважно".
"Я следил за "Арсеналом" в этом сезоне, смотрел матчи и переживал все взлеты и падения, как и любой фанат. Сейчас я не только часть семьи, но и фанат, потому что я вынужден наблюдать за всем этим со стороны".
"Фанаты испытывают разочарование, и я это понимаю. Я и сам разочарован — если ты фанат, если ты любишь клуб, если ты являешься частью семьи, ты лишь жаждешь успеха".
"Естественно, мне больно видеть, что нас нет в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Мы не должны сражаться за место в Премьер-Лиге".
"Но, думаю, в конце концов важно сплотиться и упорно работать над возвращением в колею".
"Я не считаю, что мы должны быть в таком положении. Мы должны быть ближе к вершине лиги. Но одной веры недостаточно — нужно упорно работать и давать результат", — сообщил Фламини Evening Standard.
10.06.2021 13:00
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Последние комментарии:
Да знаю этого игрочелу в прошлом :)
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Навозник ебучий
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Так купил бы Арсенал...Вроде как стал мажором тем еще.
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Руинил 7 лет. Один сиз более менее отыграл и свалил. Прям как лехенда лазарета рвп.
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