Фрэнк Лэмпард вернулся на радар "Кристал Пэлас" после срыва переговоров лондонского клуба с Нуну Эшпириту Санту.

Пэлас" надеялся до конца текущей недели назначить Эшпириту Санту своим новым главным тренером, однако во вторник вечером Нуну выдвинул ряд новых требований, которые "орлы" удовлетворить не смогли.



Как утверждает Daily Mirror, "Пэлас" по своей инициативе свернул переговоры с Эшпириту Санту, вернувшись к исходной точке.



Теперь "Пэлас" может возобновить диалог с Лэмпардом, у которого есть немало поклонников на "Селхерст Парк" и который в данный момент находится без клуба — в отличие от Стива Купера и Шона Дайча, которые также интересны "орлам".





Напомним, Фрэнк находится в поисках нового пристанища с января, когда он был уволен из "Челси" после полутора лет работы в клубе.