Кроенке отклонит новое предложение Эка о покупке "Арсенала"

Стэн Кроенке Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке отклонит и второе предложение Даниэля Эка о покупке лондонского клуба.

На текущей неделе издание Daily Mail сообщило, что Эк, сооснователь Spotify, готов вернуться с суммой свыше 2 миллиардов фунтов, получив отказ на свое предложение в 1.8 млрд. фунтов в мае.

Однако Daily Mirror уверенно заявляет, что позиция семейства Кроенке остается непоколебимой — со стороны американцев нет никаких намерений продавать "Арсенал".

Если что и вызывает беспокойство со стороны Кроенке, так это нарастающее недовольство фанатов, которые с нового сезона вернутся на трибуны и смогут публично выражать свои чувства, а также удручающие результаты на футбольном поле — в этом сезоне "канониры" впервые за четверть века не попали в еврокубки.


Метки Арсенал, Кроенке, Эк

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 10.06.2021 10:44 # mansoor
    За всем этим под одеялом следит Артета.
    Лучше бы Эк купил Ньюкасл за 200 лямов и потратить на трансферы 1.8 миллиардов. На фиг сдался этот Арс

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  2. bamboleyro 10.06.2021 10:36 # bamboleyro
    Гоните нах усатого пидора этого

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  3. mixmaster 10.06.2021 10:25 # mixmaster
    бл@дж. 14 лет назад (когда приходил этот пендос) Арсенал был одним из богатейших клубов мира, а сейчас скатился на уровень условного чолсе до Абрама. А ведь в будущем всё опять может поменяться диаметрально. вот такие вот метаморфозы, малята

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  4. xiaomi 10.06.2021 09:58 # xiaomi
    3 млд предлагай Эк. и еще какойто бизнесмен был с африки, где ты дядя?
    Ну кто то освободите Арсу от этого ебаната

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  5. dallaslp 10.06.2021 09:52 # dallaslp
    ждёт нового предложения 2 миллиарда и один фунт

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  6. empry 10.06.2021 09:44 # empry
    А где фанаты "Арсенала"? Пусть протестуют.

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  7. alexander-arnold 10.06.2021 09:43 # alexander-arnold
    Арсенал это рабы Кроенке

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  8. chelsea88 10.06.2021 09:37 # chelsea88
    Нормас старина Кроенке ссыт и унижает гейгуннерастов)
    Так держать!

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  9. serj14 10.06.2021 09:12 # serj14
    Не удивительно.

    После прихода Кроенке, некогда великий клуб стал разрушатся, а спортивные достижения отошли на второй план.

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