Кроенке отклонит новое предложение Эка о покупке "Арсенала"

Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке отклонит и второе предложение Даниэля Эка о покупке лондонского клуба.

На текущей неделе издание Daily Mail сообщило, что Эк, сооснователь Spotify, готов вернуться с суммой свыше 2 миллиардов фунтов, получив отказ на свое предложение в 1.8 млрд. фунтов в мае.



Однако Daily Mirror уверенно заявляет, что позиция семейства Кроенке остается непоколебимой — со стороны американцев нет никаких намерений продавать "Арсенал".



Если что и вызывает беспокойство со стороны Кроенке, так это нарастающее недовольство фанатов, которые с нового сезона вернутся на трибуны и смогут публично выражать свои чувства, а также удручающие результаты на футбольном поле — в этом сезоне "канониры" впервые за четверть века не попали в еврокубки.