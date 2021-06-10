Кроенке отклонит новое предложение Эка о покупке "Арсенала"
Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке отклонит и второе предложение Даниэля Эка о покупке лондонского клуба.
На текущей неделе издание Daily Mail сообщило, что Эк, сооснователь Spotify, готов вернуться с суммой свыше 2 миллиардов фунтов, получив отказ на свое предложение в 1.8 млрд. фунтов в мае.
Однако Daily Mirror уверенно заявляет, что позиция семейства Кроенке остается непоколебимой — со стороны американцев нет никаких намерений продавать "Арсенал".
Если что и вызывает беспокойство со стороны Кроенке, так это нарастающее недовольство фанатов, которые с нового сезона вернутся на трибуны и смогут публично выражать свои чувства, а также удручающие результаты на футбольном поле — в этом сезоне "канониры" впервые за четверть века не попали в еврокубки.
10.06.2021 09:00
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Последние комментарии:
За всем этим под одеялом следит Артета.
Лучше бы Эк купил Ньюкасл за 200 лямов и потратить на трансферы 1.8 миллиардов. На фиг сдался этот Арс
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Гоните нах усатого пидора этого
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бл@дж. 14 лет назад (когда приходил этот пендос) Арсенал был одним из богатейших клубов мира, а сейчас скатился на уровень условного чолсе до Абрама. А ведь в будущем всё опять может поменяться диаметрально. вот такие вот метаморфозы, малята
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3 млд предлагай Эк. и еще какойто бизнесмен был с африки, где ты дядя?
Ну кто то освободите Арсу от этого ебаната
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ждёт нового предложения 2 миллиарда и один фунт
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А где фанаты "Арсенала"? Пусть протестуют.
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Арсенал это рабы Кроенке
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Нормас старина Кроенке ссыт и унижает гейгуннерастов)
Так держать!
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Не удивительно.
После прихода Кроенке, некогда великий клуб стал разрушатся, а спортивные достижения отошли на второй план.
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