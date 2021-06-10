"Эвертон" задумываетя о приглашении Бенитеса

"Эвертон" обдумывает приглашение на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса, прежде поработавшего в "Ливерпуле".

В данный момент Бенитес находится без клуба, неоднократно заявляя, что возвращение к работе в Премьер-Лиге — его приоритет.



Как стало известно The Telegraph, сейчас у владельца "Эвертона" Фархада Мошири есть два явных фаворита, в число которых Бенитес не входит. Речь про Нуну Эшпириту Санту и Дэвида Мойеса.



Однако первый раунд переговоров с Эшпириту Санту не дал убедительных результатов, а Мойес связан контрактом с "Вест Хэмом", который отчаянно хочет сохранить Дэвида.



В сложившейся ситуации "ириски" задумались о приглашении Бенитеса — по крайней мере, на собеседование. Ожидается, что связь с "Ливерпулем" не стала бы проблемой для прагматичного испанца.