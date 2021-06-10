"Эвертон" задумываетя о приглашении Бенитеса

Рафаэль Бенитес "Эвертон" обдумывает приглашение на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса, прежде поработавшего в "Ливерпуле".

В данный момент Бенитес находится без клуба, неоднократно заявляя, что возвращение к работе в Премьер-Лиге — его приоритет.

Как стало известно The Telegraph, сейчас у владельца "Эвертона" Фархада Мошири есть два явных фаворита, в число которых Бенитес не входит. Речь про Нуну Эшпириту Санту и Дэвида Мойеса.

Однако первый раунд переговоров с Эшпириту Санту не дал убедительных результатов, а Мойес связан контрактом с "Вест Хэмом", который отчаянно хочет сохранить Дэвида.

В сложившейся ситуации "ириски" задумались о приглашении Бенитеса — по крайней мере, на собеседование. Ожидается, что связь с "Ливерпулем" не стала бы проблемой для прагматичного испанца.


Метки Бенитес, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 08:00

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  1. mansoor 10.06.2021 08:31 # mansoor
    Михайло хорош уже. Выкладывай нормальные картинки. Сайт у тебя в мусор превратился. Надо сделать контент адекватным, у тя все хорошо получается, продолжай.

    (ответить)

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