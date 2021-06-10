Фонсека — фаворит на роль нового наставника "Тоттенхэма"

Новым фаворитом на вакантный пост главного тренера "Тоттенхэма" стал Паулу Фонсенка.

"Тоттенхэм" все еще находится в поисках замены для уволенного в апреле Жозе Моуриньо, который и был объявлен сменщиком Фонсеки в "Роме" в начале мая.



"Шпоры" обратились к варианту с Паулу после провала переговоров с бывшим наставником "Интера" Антонио Конте, причем кандидатуру 48-летнего португальца поддержал Фабио Паратичи, заступающий на роль спортивного директора лондонского клуба, утверждает The Telegraph.



Паратичи является поклонником Фонсеки, считая, что тот идеально подходит под критерии футбола президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви и готов развивать молодежь.



Сделка пока не согласована, однако переговоры стремительно продвигаются, и Фонсека уже находится на пороге заключения трехлетнего соглашения со "шпорами".



Добавим, этот сезон "Рома" Фонсеки завершила только на седьмом месте в Серии А, а в Лиге Европы уступила в полуфинале "Манчестер Юнайтед".