Фонсека — фаворит на роль нового наставника "Тоттенхэма"
Новым фаворитом на вакантный пост главного тренера "Тоттенхэма" стал Паулу Фонсенка.
"Тоттенхэм" все еще находится в поисках замены для уволенного в апреле Жозе Моуриньо, который и был объявлен сменщиком Фонсеки в "Роме" в начале мая.
"Шпоры" обратились к варианту с Паулу после провала переговоров с бывшим наставником "Интера" Антонио Конте, причем кандидатуру 48-летнего португальца поддержал Фабио Паратичи, заступающий на роль спортивного директора лондонского клуба, утверждает The Telegraph.
Паратичи является поклонником Фонсеки, считая, что тот идеально подходит под критерии футбола президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви и готов развивать молодежь.
Сделка пока не согласована, однако переговоры стремительно продвигаются, и Фонсека уже находится на пороге заключения трехлетнего соглашения со "шпорами".
Добавим, этот сезон "Рома" Фонсеки завершила только на седьмом месте в Серии А, а в Лиге Европы уступила в полуфинале "Манчестер Юнайтед".
10.06.2021 07:00
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Как дела парни? Как жизнь. Хорош ссать в комментах, давайте будем адекватнее. Мы все болельщики футбола. Не важно за какую команду болеешь. В этом сайте много дерьма со стороны психофанов. Чувствуют себя англосаксами, как будто Англия его страна. Не надо переходить в брань, это всего лишь игра, уважайте друг друга, жизнь короткая прогулка перед вечностью. Тру манс и Кожан вам тоже касаетмя
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Доигрался Леви, топ менеджеры не хотят идти ТТХ и приходится выбирать из шлака.
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