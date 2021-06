Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" предложил контракт Рафаэлю Варану. "Барселона" нацелилась на Рахима Стерлинга. Люк Шоу может предстать центральным защитником во время Евро-2020. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" готов потратить более 200 миллионов фунтов на покупку защитника "Интера" Ашрафа Хакими и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Goal)



"Манчестер Юнайтед" предложил Рафаэлю Варану контракт с зарплатой в 10.3 млн. фунтов в год. В "Реале" французский защитник получает 4.3 млн. фунтов в год. (Defensa Central)



"Барселона" видит в вингере "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге идеальную замену для Усмана Дембеле. (Sport)



"Порту" лидирует в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Марко Груича, оцениваемого в 15 млн. фунтов. (The Athletic)



Полузащитник "Порту" Фабиу Виейра, лучший игрок молодежного Чемпионата Европы, попал на рада к "Ливерпулю". (TVI)



"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке вингера менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама. (RMC Sport)



Полузащитник Марсель Забитцер, которым прежде интересовался "Тоттенхэм", хочет уйти из "РБ Лейпциг" и может быть доступен всего за 15 млн. фунтов. (The Athletic)



"Кристал Пэлас" сделал запрос насчет полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Football.London)



"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему "Вольфсбурга" Вауту Вегхорсту. (The Athletic)



"Вест Хэм" возобновил попытки вернуть вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда после того, как игрок не попал в заявку сборной Англии на Евро-2020. (The Sun)



"Лестер" и "Вольфсбург" сражаются за вингера "Борнмута" Арно Данжуму. (Voetbalzone)



Голкипер "Саутгемптона" Ангус Ганн близок к возвращению в "Норвич". (The Independent)



Вингер "Ньюкасла" Джош Мерфи стал целью для "Галатасарая". (The Sun)



Другое



"Бернли" согласовал новый контракт со своим главным тренером Шоном Дайчем. (90min)



Бывший наставник "Челси" Маурицио Сарри возглавил "Лацио". (Sky Sports)



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумывается о переводе Люка Шоу из "Юнайтед" в центр обороны. (The Telegraph)



Получив автомобиль Range Rover 2016 года от Серхио Агуэро, спустя считанные дни китмен "Сити" продал подарок на eBay за 23 тыс. фунтов. (The Sun)



Сборная Испании пройдет вакцинацию от COVID-19 в преддверии Евро-2020. (Daily Mail)



Российские хулиганы перестали употреблять алкоголь и занимаются "словно спортсмены" в преддверии Евро-2020. (Daily Star)