Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" предложил контракт Рафаэлю Варану. "Барселона" нацелилась на Рахима Стерлинга. Люк Шоу может предстать центральным защитником во время Евро-2020. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" готов потратить более 200 миллионов фунтов на покупку защитника "Интера" Ашрафа Хакими и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Goal)

"Манчестер Юнайтед" предложил Рафаэлю Варану контракт с зарплатой в 10.3 млн. фунтов в год. В "Реале" французский защитник получает 4.3 млн. фунтов в год. (Defensa Central)

"Барселона" видит в вингере "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге идеальную замену для Усмана Дембеле. (Sport)

"Порту" лидирует в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Марко Груича, оцениваемого в 15 млн. фунтов. (The Athletic)

Полузащитник "Порту" Фабиу Виейра, лучший игрок молодежного Чемпионата Европы, попал на рада к "Ливерпулю". (TVI)

"Тоттенхэм" ведет переговоры о покупке вингера менхенгладбахской "Боруссии" Маркуса Тюрама. (RMC Sport)

Полузащитник Марсель Забитцер, которым прежде интересовался "Тоттенхэм", хочет уйти из "РБ Лейпциг" и может быть доступен всего за 15 млн. фунтов. (The Athletic)

"Кристал Пэлас" сделал запрос насчет полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса. (Football.London)

"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему "Вольфсбурга" Вауту Вегхорсту. (The Athletic)

"Вест Хэм" возобновил попытки вернуть вингера "Юнайтед" Джесси Лингарда после того, как игрок не попал в заявку сборной Англии на Евро-2020. (The Sun)

"Лестер" и "Вольфсбург" сражаются за вингера "Борнмута" Арно Данжуму. (Voetbalzone)

Голкипер "Саутгемптона" Ангус Ганн близок к возвращению в "Норвич". (The Independent)

Вингер "Ньюкасла" Джош Мерфи стал целью для "Галатасарая". (The Sun)

Другое

"Бернли" согласовал новый контракт со своим главным тренером Шоном Дайчем. (90min)

Бывший наставник "Челси" Маурицио Сарри возглавил "Лацио". (Sky Sports)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумывается о переводе Люка Шоу из "Юнайтед" в центр обороны. (The Telegraph)

Получив автомобиль Range Rover 2016 года от Серхио Агуэро, спустя считанные дни китмен "Сити" продал подарок на eBay за 23 тыс. фунтов. (The Sun)

Сборная Испании пройдет вакцинацию от COVID-19 в преддверии Евро-2020. (Daily Mail)

Российские хулиганы перестали употреблять алкоголь и занимаются "словно спортсмены" в преддверии Евро-2020. (Daily Star)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 10.06.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2978

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 10.06.2021 08:31 # moneymaker
    Ребята, ебычи будем бить кому в Питере, или нет?

    (ответить)

  2. true-manc 10.06.2021 08:24 # true-manc
    > "Барселона" видит в вингере "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге идеальную замену для Усмана Дембеле
    > Получив автомобиль Range Rover 2016 года от Серхио Агуэро, спустя считанные дни китмен "Сити" продал подарок на eBay за 23 тыс. фунтов

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  3. bezviz 10.06.2021 08:06 # bezviz
    "Челси" готов потратить более 200 миллионов фунтов на покупку защитника "Интера" Ашрафа Хакими и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (Goal)


    гучи флип флап

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  4. alexander-arnold 10.06.2021 07:52 # alexander-arnold
    Готов поспорить, что этот Евро выиграет Италия

    SQUADRA ADZURRA! po po po po po po po!

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  5. sexan 10.06.2021 07:52 # sexan
    Чтот какие то скучные слухи.

    (ответить)

  6. meshuggah 10.06.2021 07:32 # meshuggah
    Завистливые колбасники уже отписались или ещё нет?

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  7. m-ballack 10.06.2021 07:32 # m-ballack
    А нах Хакими, когда нужна замена стареющим цз

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  8. wengerrrro 10.06.2021 06:51 # wengerrrro
    с одной стороны, жаль Лингарда, хороший сезон провел, с другой же, он накуй не нужен там, потому что все-таки он днище

    (ответить)

  9. palach221078 10.06.2021 06:46 # palach221078
    Российские хулиганы перестали употреблять алкоголь и занимаются "словно спортсмены" в преддверии Евро-2020. (Daily Star

    Источник: http://fapl.ru/posts/86422/

    Хохлам пиздец.

    (ответить)

  10. vyrentz 10.06.2021 06:37 # vyrentz
    На Барселоне какой-то долбаеб пятилетний

    (ответить)

  11. glorfindel 10.06.2021 06:21 # glorfindel
    Получив автомобиль Range Rover 2016 года от Серхио Агуэро, спустя считанные дни китмен "Сити" продал подарок на eBay за 23 тыс. фунтов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86422/?c=1#c7362161

    Как же горит жona, что Кун не выиграл ЛЧ((( Как всегда Пеп перемудрил, только теперь в финале.

    Фанатов Челси поздравляю, заслуженно! Перед игрой давал шанс на победу МС 40%, как чувствовал.

    (ответить)

  12. glorfindel 10.06.2021 06:19 # glorfindel
    Сборная Испании пройдет вакцинацию от COVID-19 в преддверии Евро-2020.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86422/?c=1#c7362160

    А можно поставить ставку, что Испания не выиграет чемпионат?

    (ответить)

  13. glorfindel 10.06.2021 06:19 # glorfindel
    Российские хулиганы перестали употреблять алкоголь и занимаются "словно спортсмены" в преддверии Евро-2020.

    Источник: http://fapl.ru/posts/86422/

    Футболисты РФ перестали бухать? Не на долго. Но почему хулиганы?

    (ответить)

  14. xah 10.06.2021 06:01 # xah
    Всем удачного дня

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