Де Хеа ожидает остаться в "Юнайтед"

Голкипер Давид Де Хеа планирует остаться в "Манчестер Юнайтед" и готов сражаться за роль первого номера команды.

В концовке этого сезона Де Хеа перестал быть основным голкипером "Юнайтед" в Премьер-Лиге — пользуясь тем, что Давид готовился стать отцом, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер принялся наигрывать Дина Хендерсона.



Де Хеа был вынужден довольствоваться практикой в Лиге Европы, и многие ожидали, что своим роковым промахом в послематчевой серии пенальти против "Вильярреала" в финале Давид завершит свою карьеру на "Олд Траффорд".



Однако сам Де Хеа убежден, что его будущее связано с "Юнайтед", о чем сообщает издание The Sun в эксклюзивном материале.



Вопреки слухам, "дьяволы" не указывали Давиду на дверь, да и найти покупателя на самого высокооплачиваемого игрока Премьер-Лиги с зарплатой в 375 тысяч фунтов в неделю не так-то просто в условиях кризиса.



Теперь вопрос в том, согласится ли Хендерсон продолжать борьбу с Де Хеа за место в стартовом составе, и каковы планы Сульшера. Ранее Оле Гуннар признал, что не может продолжать чередовать голкиперов и должен определиться с первым номером.