Боатенг: "Позитивный сезон для Вернера"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг положительно оценил дебютный сезон Тимо Вернера за "Челси".

Прошлым летом "Челси" приобрел Вернера у "РБ Лейпциг" за 53 миллиона фунтов. На протяжении всей кампании Тимо нещадно критиковали за низкую результативность и невероятные промахи.



25-летний Вернер забил только 12 голов в 52 матчах за "синих", однако Боатенг считает, что его партнер по сборной Германии был весьма неплох.



"Тимо сменил страну, клуб, стал играть в новой лиге. Это не так уж просто".



"Как бы то ни было, он забивал голы, он ассистировал, он был заметен, он преодолел голевую засуху и стал победителем Лиги Чемпионов".



"На мой взгляд, это был позитивный сезон со своими взлетами и падениями. Это сделает его лучше и сильнее, он кое-чему научится".



"На Евро мы увидим другого Тимо Вернера, голодного Тимо. Тимо, который наглее, потому что он едва выиграл Лигу Чемпионов. Такая победа только подстегивает тебя. Он покажет, на что способен на самом деле", — сообщил Боатенг Bild.