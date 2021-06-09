"Арсенал" вступил в борьбу за Уайта

"Арсенал" присоединился к числу клубов, заинтересованных в центральном защитнике "Брайтона" Бене Уайте.

Отказавшись продать Уайта в "Лидс" за 25 миллионов фунтов год назад, на сей раз "Брайтон" оценивает Бена, попавшего в заявку сборной Англии на Евро-2020, в 50 млн. фунтов.



Однако такая высокая цена и конкуренция со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" не страшат "Арсенал".



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, главный тренер "канониров" Микель Артета является большим поклонником таланта Уайта и готов сделать "чайкам" свое предложение о покупке.



И хотя "Арсенал" не попал в еврокубки на будущий сезон, Артета уверен, что в его распоряжении будет внушительный трансферный бюджет на укрепление состава.



Добавим, "канониры" претендуют и на одноклубника 23-летнего Уайта в лице полузащитника Ива Биссума.