"Рома" близка к покупке Джаки

Гранит Джака "Рома" близка с договоренности с "Арсеналом" насчет приобретения полузащитника Гранита Джаки.

Джака стал трансферной целью для "Ромы" после того, как в начале мая клуб Серии А объявил о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера.

Пять лет назад "Арсенал" приобрел Гранита у менхенгладбахской "Боруссии" за 35 миллионов фунтов. По информации Corriere dello Sport, от "Ромы" "канониры" смогут получить только 15.5 млн. фунтов, причем эта сумма уже включает в себя бонусы.

Сейчас два клуба близки к компромиссу, и ожидается, что 28-летний швейцарец подпишет с римлянами контракт до 2025 год, став их первым приобретением при Моуриньо.

Добавим, за пять лет на "Эмирейтс" Джака провел 220 матчей и забил 13 голов, выиграв два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.


Метки Арсенал, Джака, Рома

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2021 21:00

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  1. true-manc 09.06.2021 21:06 # true-manc
    автобусный балабол моунинья специально покупает себе ржаку, чтобы потом спихивать на него всю вину за поражения.

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