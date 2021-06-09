"Рома" близка к покупке Джаки

"Рома" близка с договоренности с "Арсеналом" насчет приобретения полузащитника Гранита Джаки.

Джака стал трансферной целью для "Ромы" после того, как в начале мая клуб Серии А объявил о назначении Жозе Моуриньо на должность главного тренера.



Пять лет назад "Арсенал" приобрел Гранита у менхенгладбахской "Боруссии" за 35 миллионов фунтов. По информации Corriere dello Sport, от "Ромы" "канониры" смогут получить только 15.5 млн. фунтов, причем эта сумма уже включает в себя бонусы.



Сейчас два клуба близки к компромиссу, и ожидается, что 28-летний швейцарец подпишет с римлянами контракт до 2025 год, став их первым приобретением при Моуриньо.



Добавим, за пять лет на "Эмирейтс" Джака провел 220 матчей и забил 13 голов, выиграв два Кубка Англии и два Суперкубка Англии.