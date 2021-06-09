Пирс рассказал, что Мойес согласовал новый контракт с "Вест Хэмом"

Ассистент главного тренера "Вест Хэма" Стюарт Пирс рассказал, что у его клуба есть договоренность с Дэвидом Мойесом о новом контракте.

В этом сезоне "молотобойцы" заняли шестое место в Премьер-Лиге, обеспечив себе путевку в Лигу Европы.



Мойес сделал достаточно, чтобы заслужить продление своего истекающего этим летом контракта. Дэвид уже договорился об условиях новой сделки, но лишь после того, как он ее заключит, Пирс сделает то же самое.



"Дэвид определенно разговаривает с клубом сейчас. Он и клуб достигли принципиальной договоренности о продлении его контракта".



"Пока Дэвид не подпишет свой контракт, с моей стороны было бы глупо предпринимать какие-либо шаги".



"Клуб сделал мне предложение, и я им очень благодарен за это, но я не вел никаких переговоров из-за своей преданности Дэвиду. Именно он привел меня в клуб", — сообщил Пирс talkSPORT.



Добавим, последние дни Мойеса активно связывают с возвращением в "Эвертон", который вынужден искать замену сбежавшему в "Реал". Карло Анчелотти.