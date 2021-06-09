Вингер Каллум Хадсон-Одои хочет остаться в "Челси", несмотря на интерес со стороны "Баварии".

Накануне издание The Times сообщило, что "Бавария" возобновила интерес к Хадсон-Одои, которого немецкий гранд уже пытался заполучить два года назад.



При Томасе Тухеле в качестве главного тренера Каллум не имеет твердого места в стартовом составе, приняв участие в 18 матчах и не забив ни одного гола.



20-летнему англичанину приходится несладко с конкуренцией со стороны Кристиана Пулишича, Хакима Зийеша, Мейсона Маунта, Тимо Вернера и Кая Хаверца.



Однако близкий к Хадсон-Одои источник сообщил Evening Standard, что сам Каллум не помышляет о смене клуба и надеется ворваться в планы Тухеля.



У Хадсон-Одои остается еще три года по контракту, поэтому ни у "Челси", ни у самого Каллум нет повода спешить.