Хадсон-Одои хочет остаться в "Челси"
Вингер Каллум Хадсон-Одои хочет остаться в "Челси", несмотря на интерес со стороны "Баварии".
Накануне издание The Times сообщило, что "Бавария" возобновила интерес к Хадсон-Одои, которого немецкий гранд уже пытался заполучить два года назад.
При Томасе Тухеле в качестве главного тренера Каллум не имеет твердого места в стартовом составе, приняв участие в 18 матчах и не забив ни одного гола.
20-летнему англичанину приходится несладко с конкуренцией со стороны Кристиана Пулишича, Хакима Зийеша, Мейсона Маунта, Тимо Вернера и Кая Хаверца.
Однако близкий к Хадсон-Одои источник сообщил Evening Standard, что сам Каллум не помышляет о смене клуба и надеется ворваться в планы Тухеля.
У Хадсон-Одои остается еще три года по контракту, поэтому ни у "Челси", ни у самого Каллум нет повода спешить.
09.06.2021 19:00
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Цену набивает, молодец
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