Магуайр до сих пор не может тренироваться

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр до сих пор не приступил к тренировкам со сборной Англии.

Ровно месяц назад, 9 мая против "Астон Виллы", Магуайр повредил связки лодыжки. Несмотря на эту травму, Харри попал в заявку англичан на Евро-2020.

Однако участие Магуайра в первенстве Европы находится по большим вопросом. Команда Гарета Саутгейта стартует на турнире матчем против Хорватии в ближайшее воскресенье, а Харри до сих пор лечится.

Как сообщает Evening Standard, самый дорогой защитник в мире пропустил тренировку англичан в среду утром, ограничившись индивидуальным занятием в тренажерном зале.

Зато возобновил тренировки в среду вингер "Арсенала" Букайо Сака, который пропустил товарищеский матч против Румынии в минувшее воскресенье.


Метки Евро-2020, Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2021 17:00

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  1. scauzer11 09.06.2021 17:01 # scauzer11
    а что Кин молчит по этому поводу??? просто это игрок рогатых вот и молчит))

    (ответить)

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