Магуайр до сих пор не может тренироваться

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр до сих пор не приступил к тренировкам со сборной Англии.

Ровно месяц назад, 9 мая против "Астон Виллы", Магуайр повредил связки лодыжки. Несмотря на эту травму, Харри попал в заявку англичан на Евро-2020.



Однако участие Магуайра в первенстве Европы находится по большим вопросом. Команда Гарета Саутгейта стартует на турнире матчем против Хорватии в ближайшее воскресенье, а Харри до сих пор лечится.



Как сообщает Evening Standard, самый дорогой защитник в мире пропустил тренировку англичан в среду утром, ограничившись индивидуальным занятием в тренажерном зале.



Зато возобновил тренировки в среду вингер "Арсенала" Букайо Сака, который пропустил товарищеский матч против Румынии в минувшее воскресенье.