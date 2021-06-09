Магуайр до сих пор не может тренироваться
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр до сих пор не приступил к тренировкам со сборной Англии.
Ровно месяц назад, 9 мая против "Астон Виллы", Магуайр повредил связки лодыжки. Несмотря на эту травму, Харри попал в заявку англичан на Евро-2020.
Однако участие Магуайра в первенстве Европы находится по большим вопросом. Команда Гарета Саутгейта стартует на турнире матчем против Хорватии в ближайшее воскресенье, а Харри до сих пор лечится.
Как сообщает Evening Standard, самый дорогой защитник в мире пропустил тренировку англичан в среду утром, ограничившись индивидуальным занятием в тренажерном зале.
Зато возобновил тренировки в среду вингер "Арсенала" Букайо Сака, который пропустил товарищеский матч против Румынии в минувшее воскресенье.
09.06.2021 17:00
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а что Кин молчит по этому поводу??? просто это игрок рогатых вот и молчит))
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